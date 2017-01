La APM cree que el juez Vidal no merece reincorporarse a la carrera judicial

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha defendido este sábado que el juez Santiago Vidal no "merece" reingresar a la magistratura cuando se cumpla la suspensión de tres años dictada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por participar en la redacción de una constitución catalana.



La asociación de jueces se ha manifestado así en un comunicado después de que Vidal dimitiera este viernes como senador de ERC tras la tormenta política desatada al trascender declaraciones suyas en las que afirmó que el Govern tiene de forma "ilegal" los datos fiscales de los catalanes, una aseveración que la Fiscalía Superior de Cataluña investiga si es cierta.



El pasado jueves trascendieron, a través de una información de El País, esas declaraciones de Vidal en un acto público de noviembre en Granollers (Barcelona): "En este momento, el gobierno de la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no, porque esto está protegido por la ley de protección de bases de datos del Gobierno español, pero tontos no somos, ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria".



Según la APM, en este caso Vidal o bien ha "faltado absolutamente a la verdad", o bien ha revelado unos hechos "gravísimos" de los que tenía conocimiento y no comunicó a las autoridades. Por ello, la APM considera que, sea cual sea el resultado de la investigación, Vidal "ha evidenciado una posición incompatible con la Constitución".



La asociación concluye que, si en algún momento solicita el reingreso al servicio activo, el Consejo General del Poder Judicial debe evaluar su "idoneidad" para el cargo.