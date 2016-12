Año negro en las carreteras

El número de personas que han fallecido en accidente de tráfico en las vías interurbanas asciende ya 1.135, con lo que supera la cifra de muertes de todo el año pasado, que fue de 1.131.



Según los datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT), que contabiliza el número de fallecidos en las primeras 24 horas del accidente, hasta este miércoles habían muerto cuatro personas más que en todo el año pasado, lo que significa un incremento del 2 por ciento.



Si se contabilizan los datos hasta el 21 de diciembre, el aumento es de 27 fallecidos más que a esa misma fecha del año pasado. De todos modos, el pico más alto de subida se produjo a mediados de verano, cuando llegó a haber 60 muertos más



Respecto al número de accidentes, Tráfico ha contabilizado 1.015 frente a los 1.001 en la misma fecha de 2015. Por meses, la siniestralidad ha crecido este año en todos ellos, salvo en mayo, septiembre y noviembre.



Fuentes de la Dirección General de Tráfico han atribuido este aumento a varias causas, entre ellas el incremento en el número de desplazamientos, que es de entre el 5 y el 6 por ciento, y, por lo tanto, a una mayor exposición al riesgo.



Como viene recordando Tráfico, otro de los factores que influye es la antigüedad del parque de vehículos en los que se producen las víctimas mortales. Así, según sus datos, los vehículos implicados en un accidente mortal tienen un edad media de 13,5 años.



El nuevo director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ya se ha referido a este repunte de la siniestralidad y con motivo de la presentación del dispositivo especial de Navidad reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer" para reducir el número de accidentes.



Serrano se remitió al pacto de Estado por la seguridad vial aprobado en el Congreso para buscar soluciones. De todos modos, Serrano resaltó que España es el cuarto país europeo con menor tasa de siniestralidad vial, si bien esa posición "no consuela" al Gobierno, que considera necesario "dar un paso más" hasta lograr el objetivo de cero víctimas.



"Si no se tiene ese objetivo ambicioso, no llegaremos a él", enfatizó el nuevo responsable de Tráfico, quien apeló al consenso necesario para este tipo de asuntos y al pacto de Estado que el 29 de noviembre pasado acordó impulsar la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara Baja.