Andradas propone un código deontológico contra el plagio

Carlos Andradas, Rector de la Complutense, responsable de la mayor universidad presencial de España está dispuesto a promover un "código deontológico" para evitar plagio entre el personal docente universitario, recordando así el caso del anterior rector de otra universidad pública madrileña que se ha visto implicado en un episodio de plagio.

"No es habitual esta forma de proceder. En nuestras tesis y trabajos nos apoyamos unos en trabajos de otros que debemos documentar, pero de ahí al plagio va un buen trecho".

Andradas también ha afirmado su deseo de impulsar un plan de ayudas económicas para los alumnos que no puedan costear sus estudios en el caso de que quien los paga fallezca o se quede sin trabajo.

Se ha referido, igualmente, al botellón universitario. "El botellón es un asunto muy serio. Es un problema social que desborda a las autoridades. Da la sensación de que está tolerado. Creo que no está entre sus prioridades. Aunque el diálogo es fluido nos tienen que echar una mano", ha dicho este lunes el rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas, en Los Desayunos de Babelia, un encuentro periodistico que organiza The Experience Club, dentro de Madrid Foro Empresarial (MFE).

"Nosotros, desde la Universidad - ha señalado el rector - sólo podemos permitir la entrada de la policía y limpiar al día siguiente del botellón". Y ha recordado que la Ciudad Universitaria es un "lugar perfecto" para los botellones porque "no se molesta a ningún vecino, es un espacio abierto y tiene el Metro a las puertas". En cualquier caso, considera que "han disminuido" pero sospecha que aumentarán las próximas semanas con la llegada del buen tiempo.

En su encuentro con The Experience Club, Andradas se ha mostrado abiertamente partidario de un Pacto de Estado Educativo "que no deje fuera a la Universidad" porque, como recuerda, "no puede haber 17 sistemas educativos distintos".

Para él, las diferentes regiones españolas han de coincidir en "lo básico" y, por descontado, en una planificación académica común aunque cada autonomía tenga sus planes propios y sus apuestas específicas tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. También tendrían que unificarse en la medida de lo posible los costes académicos