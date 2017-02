Mato atribuye los regalos de la 'Gürtel' a su exmarido y se desvincula de la trama

El abogado Jesús Santos, en representación del Partido Popular, se ha negado este lunes a contestar en el macrojuicio de la Gürtel sobre el dinero del que supuestamente se benefició de la trama mafiosa y ha alegado, en todo caso, que el partido no tuvo ninguna participación en los hechos.



El abogado del PP ha comparecido este lunes por la mañana, junto a la exministra Ana Mato y otros responsables civiles, tras ser citados expresamente por el tribunal por haberse beneficiado supuestamente de los regalos y dinero que recibieron acusados de la trama Gürtel.

La exministra de Sanidad Ana Mato ha explicado que ella y su exmarido Jesús Sepúlveda tenían compartidos los gastos familiares y era él quien se encargaba del abono de las celebraciones y de los viajes en familia, por lo que ha considerado que si Gürtel los abonó fue un regalo a él y no a ella.



En su declaración en el macrojuicio de Gürtel como partícipe a título lucrativo de los beneficios de la trama, Mato ha señalado que el matrimonio compartía los gastos familiares y que cada uno se hacía cargo de unas partidas y el otro de otras, por lo que ella desconocía si los gastos correspondientes a su exmarido los pagaba él o un tercero. "De la pago de las celebraciones infantiles" y de los viajes familiares "se encargó el señor Sepúlveda, si alguien se lo ha regalado se lo han regalado a él no a mi", ha expuesto Mato, a quien la Fiscalía reclama 28.468 euros por beneficiarse de los regalos en forma de eventos familiares y viajes que la trama le regaló a su entonces marido, exalcalde de Pozuelo de Alarcón.



La exministra de sanidad ha querido dejar así claro que todos esos gastos, que corresponden a viajes, la celebración de la comunión de su hija y fiestas de cumpleaños- eran responsabilidad de su exmarido y ha insistido también de forma reiterada en la idea de que eran independientes económicamente, por lo que ella desconocía las cuentas e incluso el sueldo de Sepúlveda. "Imagino que tenía un buen sueldo. Nunca se lo he preguntado", ha asegurado sobre su exmarido, con el que estaba casada en régimen de bienes gananciales y del que se separó en 2005.



Al ser preguntada por el motivo de esa distribución de los gastos, ha indicado que la contratación para celebraciones quizá "era más fácil para el señor Sepúlveda por el contacto que tenía con empresas de eventos", si bien ha asegurado que no conocía a los acusados Francisco Correa y Álvaro Pérez, "El Bigotes", más que de verles en actos en el partido.



Ha puntualizado también que tampoco fueron tantas las celebraciones familiares que hubo en esos años, aunque "aquí parece que estábamos todos los días de celebración". También ha negado que la trama Gürtel le regalara directamente un bolso de Loewe y un pañuelo. "No he recibido esos regalos", ha sido su respuesta.



La fiscal Concepción Sabadell también le ha preguntado por los vehículos de alta gama que la trama Gürtel le pagó a su exmarido -un Jaguar y dos Range Rover- y ella ha repetido una y otra vez la misma idea: "Los gastos personales de cada uno se hacía cargo cada uno con su propio sueldo y su propia nómina".



Sabadell ha insistido entonces en si eso significaba que los coches a nombre de su marido eran gastos personales de su marido, a lo que ha respondido: "No puedo añadir nada más en este tema".



Entonces, la fiscal le ha apercibido de que, ante una "respuesta que no es concreta, es más bien evasiva", pedía al presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que la diera por "confesa" de acuerdo al artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que el magistrado ha hecho.



A preguntas de las acusaciones sobre los coches de Sepúlveda, Mato ha dicho que nunca conoció esos regalos y que en todo caso eso era algo que debía responder su exesposo. Ella tenía su propio coche pagado por ella, ya que de los gastos particulares, y los coches lo eran, se ocupaba cada uno.



También ha aprovechado para dejar claro que se encuentra en este juicio "únicamente como responsable civil y que no se me imputa ningún delito"