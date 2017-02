El amor no aclara nada en la trama Gürtel

Los focos de la atención mediática se habían desviado, las cámaras de televisión ya no hacían guardia a primera hora de la mañana y los ciudadanos que protestaban e increpaban a Francisco Correa y compañía durante las primeras sesiones ya habían abandonado la causa. Pero la declaración de la exministra de Sanidad, Ana Mato, ha devuelto el 'glamour' a la trama Gürtel. Mato se personaba en los juzgados de la Audiencia Nacional después de que la Justicia la llamase a declarar el pasado jueves en calidad de presunta partícipe a título lucrativo de la trama corruptiva. Es decir, el tribunal encargado de juzgar la primera época de Gürtel acusaba a la exmujer de Sepúlveda de beneficiarse de una manera indirecta de los regalos que Francisco Correa hizo en su día a su familia.

Según el informe de la Udef, Pasadena Viajes, la agencia con la que trabajaba la red Gürtel, financió viajes y estancias disfrutados entre 2000 y 2004 por el ex alcalde popular de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda, su entonces esposa y actual ministra de Sanidad Ana Mato y sus tres hijos a Dublín y diversos destinos de la geografía española como Marbella, Mérida, Tenerife, Jerez de la Frontera y Santiago de Compostela. Al ser cuestionada por los gastos derivados de estos múltiples desplazamientos, Mato ha dejado claro que el encargado de organizar los viajes familiares era "el señor Sepúlveda". Además, ha puntualizado que desconocía que a ella nadie le ha regalada nunca nada, aunque no se hace responsable de los presentes que haya podido recibir su exmarido: "si alguien se lo ha regalado se lo han regalado a él, no a mí".

'Independiente', la palabra estrella

Las fiestas de cumpleaños de la familia Sepúlveda-Mato y la comunión de una de sus hijas han monopolizado durante varios minutos la declaración de la exministra. En el informe policial se detallan tres fiestas de cumpleaños para los hijos de la entonces pareja y para el exregidor de Pozuelo y la decoración de la comunión de una de las niñas. La factura más abultada es de una fiesta del 19 de junio de 2004, cuyo importe asciende a 7.274 euros. Pero una vez más, Mato ha vuelto a eludir cualquier tipo de responsabilidad en las contrataciones de empresas encargadas del catering y de la decoración de las fiestas, entre otras cosas. "Del pago de las celebraciones infantiles se encargaba el señor Sepúlveda".

"Me refiero a que las escasas celebraciones familiares las organicé en casa y las pagó él porque él las contrató", ha declarado en referencia a Sepúlveda, de quien ha dicho que "pedía a mi marido que se ocupara de decorar el jardín de una determinada manera". "Doy por hecho que si él es el responsable de estos gastos es él quien los paga y no un tercero", ha manifestado en los juzgados de la Audiencia Nacional. En total, la Fiscalía cifró el pasado 9 de febrero en 28.467,53 euros la cantidad de la que se ha lucrado Mato. De hecho, ha tenido que abonar esta cifra en calidad de fianza.

En su declaración, la palabra que más se ha repetido es "independiente'. Y no, no es que la exministra se haya vuelto de repente en una abanderada del secesionismo catalán, sino que ha querido dejar claro que ella no ha necesitado en ningún momento el sustento financiero de su expareja. "Soy una mujer independiente, independiente económicamente", ha asegurado, para advertir después de que trabaja desde los 23 años y que "siempre" ha tenido su sueldo.

Mato se ha mostrado en todo momento muy colaborativa con la Fiscalía, pero ha evitado pronunciarse sobre los coches que la Gürtel le regaló supuestamente a Sepúlveda. Ante la pregunta de la fiscal, la exministra se ha limitado ha repetir que cada uno se hacía cargo de sus gastos. La ambigüedad en la respuesta, ha obligado a insistir a la fiscal, pero de nuevo se ha encontrado con una respuesta poco concreta de Mato: "No puedo añadir nada más en ese tema". Ante estos hechos, la Fiscalía ha interpretado como una respuesta "evasiva" contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que significa poner "resistencia a declarar".

Un regalo presente en el juicio

También ha declarado hoy en la misma condición de beneficiaria de la trama Gema Matamoros, en este caso por los viajes y regalos que recibió su marido, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, de la trama de Correa. Igual que Mato, Matamoros ha afirmado que tenían distribuidos los gastos de los que se hacía cargo y que ella pagaba el avituallamiento familiar y él los viajes, algunos regalados por Correa.

Sin embargo, ha explicado que no sabía que fueran regalos: "No me lo comentó nunca y me parece una ordinariez que me diga: 'te he regalado un viaje'". La fiscal le ha hecho ver que a partir de 2005, cuando Ortega dejó de ser alcalde, sus gastos al año en viajes (de entre 8.000 y 36.000 euros desde 2000) cayeron drásticamente, a lo que ha contestado que fue porque perdieron ambos sus trabajos (ella era concejal de Educación, en Las Rozas) y que hasta ese momento ganaban 24.000 euros al mes entre los dos. "Siempre hemos viajado, teníamos un nivel adquisitivo alto, la verdad es que lo fundíamos", se ha defendido.

Matamoros no ha renegado de su relación con Correa al que ha afirmado que conoce mucho y es el padrino de su hijo, por eso le regaló el "famoso" bolso de más de 3.000 euros en su cumpleaños. "Lo tengo aquí si quiere que se lo enseñe; era un bolso de tela de Loewe, no de cuero de Loewe, tela de Loewe de la colección de primavera. No era un regalo desmesurado ni de locura, locura" ha dicho al respecto.

El último en intervenir en calidad de de beneficiario de la trama ha sido el Partido Popular. que ha rehusado contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal al alegar que no tenían conocimiento de los hechos. La explicación del PP ha sido escueta: "Esta parte no tiene nada que aportar porque desconoce los hechos", apuntó el representante legal del partido, el ex fiscal Jesús Santos, en referencia a los gastos gastos electorales que la trama Gürtel habría pagado a dos ex alcaldes populares, los acusados Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón) y Guillermo Ortega (Majadahonda).

La negativa a responder a ninguna cuestión ha llevado a la representante de Anticorrupción a recordar que la Ley establece que eso implica que "pueda considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas". A pesar de la advertencia, la formación política no ha querido añadir nada más con lo que ha acabado la sesión más 'amorosa' e improductiva de la trama Gürtel.