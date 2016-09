Tres alumnos de 14 años llevarán a Educación 240.000 firmas contra las reválidas

Tres alumnos de 14 años de San Fernando (Cádiz) llevan hoy al Ministerio de Educación 240.000 firmas contra las reválidas o pruebas finales de Secundaria y Bachillerato, que deben ponerse en marcha a partir de este curso según fija la Lomce.



Esta campaña de firmas, recogidas en la plataforma ciudadana change.org, es una iniciativa que partió hace un mes de Isidoro Martínez, que explica: "además de aprobar año tras año, tendremos que pasar dos reválidas: una al terminar la ESO y otra en Bachillerato. Si no apruebas, solo podrás optar a hacer FP Básica".



"Necesitamos sistemas que nos estimulen para no quedar expulsados del sistema educativo y del mercado laboral", argumenta Isidoro, que acude a Educación junto a sus compañeras Teresa Santiago y Ana María Varela.



Según ha informado en un comunicado change.org, desconocen si serán recibidos por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.



"Sería una lástima que un ministro en funciones no tenga tiempo suficiente para recibir las firmas de más de 240.000 personas y escuchar lo que estamos pidiendo. Pasaremos toda la noche de Cádiz a Madrid en autobús para poder ir a Madrid, un día antes de que empiecen las clases, para poder entregarle las firmas", han señalado los jóvenes.



Isidoro también recuerda en su petición que "más del 80 % de los profesores rechazan las reválidas", según una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Madrid a más de 6.000 docentes, y que son trece las comunidades que se oponen a este sistema de evaluación que afectaría a 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato.