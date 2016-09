Alonso advierte a Barberá de que si no toma una decisión, lo hará el PP

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, cree que la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "tiene que pensar en el partido en el que ha militado tanto tiempo y debe tomar una decisión adecuada hoy", porque si no lo tendrá que hacer la "dirección del partido".



Alonso ha hecho esta reflexión en una entrevista concedida a la emisora Onda Vasca, tras ser preguntado sobre la decisión del Tribunal Supremo de investigar a Barberá por supuesto blanqueo de dinero por parte del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, cuando era alcaldesa de esta ciudad.



El exministro popular ha explicado que el PP vasco espera una "reacción clara" por parte de Barberá, porque su formación se está jugando "mucho" en Euskadi, donde el próximo día 25 se celebrarán las elecciones autonómicas y el Partido Popular "no se merece ir con este perjuicio a cuestas".



No obstante, Alonso se ha mostrado partidario de actuar con "mucha cautela" en este asunto porque se trata de "cosas que afectan a personas" que "pueden ser inocentes".



"Todo el mundo tiene derecho a defender su inocencia, pero llega un momento en el que ya no se aguanta más y creo que ya hemos llegado a ese momento y lo hemos sobrepasado", ha dicho el candidato, antes de agregar que "por mucha cautela que uno quiera tener", llega un instante en el que "esto ya causa mucho perjuicio, escandaliza a la gente y hay que tomar decisiones".



El candidato a lehendakari ha insistido en que este caso ha ocasionado un "gran disgusto" en el PP Vasco, que se ha visto "perjudicado" después de trabajar "muchos años" en Euskadi. "Esas noticias vienen de fuera, pero a nosotros nos golpean como un mazo", ha concretado.



Sobre la comparecencia ayer en la Comisión de Economía del Congreso del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, para defender que el exministro José Manuel Soria era el candidato más idóneo de los diez que se presentaron al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial.



Alonso ha dicho no ver "motivos" para desconfiar de De Guindos. "Entiendo que la oposición quiere hacer leña del árbol caído pero el asunto para mí quedó zanjado", ha sentenciado.