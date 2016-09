Alfonso Rus ratifica su apoyo a Barberá y a Rafael Rubio

Rus ha comparecido hoy en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el mismo ante el que declaró el pasado viernes, para dar explicaciones sobre su supuesta participación en la adjudicación, al parecer ilegal, de los servicios de atención telefónica de la Diputación de Valencia, en el marco del caso Imelsa en el que se encuentra investigado.



Tras su declaración, que se ha prolongado durante una hora y media, aproximadamente, Rus ha rechazado cualquier responsabilidad en la citada adjudicación, que "era cosa de los técnicos" y estaba fundamentada en un "pliego impoluto".



Sobre el levantamiento del secreto del sumario de la causa, Rus ha considerado que es una buena decisión y que "había que hacerlo", aunque ha explicado que no lo ha leído y que diversos asuntos sobre los que se le ha preguntado, como el supuesto blanqueo de dinero a través del Olímpic de Xàtiva, club que presidió, o el desvío de fondos a paraísos fiscales, son "barbaridades".



"Eso me lo van a tener que demostrar", ha insistido el que fuese expresidente del PP de la provincia de Valencia respecto a la acusación de haber desviado patrimonio al extranjero.



En una breve conversación con los periodistas, lejos de las cámaras de televisión para evitar los abucheos del colectivo de "iaioflautas" que le aguardaban, Rus ha defendido la inocencia de los procesados "hasta que el juez no diga lo contrario".



En este sentido, se ha referido a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a quien ha defendido, aunque ha asegurado que la actitud del partido con ella no es comparable a la que tuvo con él: "ella era la número uno, siempre ha habido clases", ha afirmado.



También se ha referido a la reciente absolución del exalcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, en un juicio por la supuesta ocultación de un premio de la lotería nacional.



"Si Crespo -también imputado en el caso Emarsa por el supuesto desvío de fondos públicos- hubiese dimitido como vicepresidente de la Diputación por estos hechos, ¿qué sucedería ahora?", se ha preguntado Rus.



En esta misma reflexión, Rus ha defendido también al exdiputado provincial y autonómico del PSPV y actual asesor de urbanismo del partido en Valencia, Rafael Rubio, "una de los políticos más serios que conozco", ha afirmado.



Preguntado por el exconseller Rafael Blasco, condenado por el desvío de fondos públicos destinados a causas de cooperación, Rus ha explicado que le defendió porque "era su amigo y no le había hecho nada", y ha recordado que siempre dijo que si había "hecho algo que lo pagase".