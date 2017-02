Alerta en 22 provincias por lluvia y fuertes rachas de viento

Ya son 22 las provincias de once comunidades que continúan este lunes en alerta por lluvias o por fuerte viento que en Navarra y País Vasco alcanzarán rachas entre 90 y 110 kilómetros por hora, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.



Navarra tiene aviso naranja (riesgo importante) por rachas de viento del sur y sureste que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en la zona centro, más probables en cotas altas.



Todas las provincias del País Vasco continúan en alerta naranja por rachas de viento que oscilarán entre 90/110 kilómetros por hora en cotas altas de zonas de montaña.



Castilla y León tiene alerta naranja en Burgos por rachas de 90 kilómetros por hora en áreas del entorno del condado de Treviño y alerta amarilla, también por fuerte viento, en las provincias de León, Palencia, Segovia y Soria.



Madrid está en alerta amarilla por rachas de viento en la sierra de 90 kilómetros por hora y por lluvias que dejarán una precipitación acumulada de 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.



Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Asturias y Murcia y las provincias de Cádiz y Málaga (Andalucía) mantienen la alerta amarilla por lluvias o viento.



La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.