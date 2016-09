Alberto Garzón sí está dispuesto a hablar con todos, incluido Ciudadanos

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado este viernes que se ha acabado la política del veto y del dogma y ha señalado que en Unidos Podemos están "abiertos a hablar con todo el mundo", siempre que no vaya en contra de sus posiciones políticas "fundamentales".

"En Izquierda Unida nunca hemos puesto vetos a ninguna fuerza política para el diálogo y eso significa que hay muchas combinaciones posibles para tratar de armar un gobierno alternativo a Rajoy que van desde hablar con los partidos nacionalistas e independentistas hasta hablar con el propio Ciudadanos", ha subrayado Garzón en rueda de prensa.



El coordinador federal se ha mostrado a favor de "explorar cualquier vía" con el PSOE, pero para ello ha instado al líder socialista Pedro Sánchez a que "si él quiere explorar lo tiene que decir de una forma clara y nítida". "Si el PSOE quiere iniciar una rueda de contactos o negociaciones con Unidos Podemos u otras fuerzas, lo debería decir sin miedo a nada", ha considerado Garzón, quien, no obstante, ha opinado que ese partido "antes tiene que resolver su problema interno".

"Explorar cualquier vía"

El coordinador federal se ha mostrado a favor de "explorar cualquier vía" con el PSOE, pero para ello ha instado al líder socialista, Pedro Sánchez, a que manifieste su postura "de una forma clara y nítida". "Si el PSOE quiere iniciar una rueda de contactos o negociaciones con Unidos Podemos u otras fuerzas, lo debería decir sin miedo a nada", ha considerado Garzón, quien, no obstante, ha opinado que ese partido "antes tiene que resolver su problema interno".



Así, a su juicio, los socialistas deberían decidir si van a trabajar por unas terceras elecciones, por la abstención en caso de una nueva investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, o por explorar una tercera vía por la aboga su formación. "No nos vale que este debate se postergue indefinidamente, pero Sánchez tiene que decirlo claro", ha subrayado.



Tras mostrarse en contra de nuevas elecciones, ya que se "ahondaría en un escenario beneficioso para la derecha", Garzón ha asegurado que en caso de que haya comicios y, aunque es precipitado pronunciarse, IU mantendría su alianza con Podemos y con las confluencias. "No tenemos ningún inconveniente en mantener ese espacio político de cara a unas nuevas elecciones", ha recalcado. Por otra parte, esta tarde la Colegiada (antigua ejecutiva) de IU debatirá varios planes de trabajo que van a servir para "desplegar" la estrategia política de la formación en el plazo de un año.



Estos planes, que se tendrán que aprobar en la asamblea político-social el próximo día 24, tienen como objetivo "ser menos maquinaria electoral y más movimiento político-social".