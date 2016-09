Acalorada discusión entre Colau y los Mossos en twitter

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los Mossos d'Esquadra han mantenido hoy un rifirrafe a través de Twitter por el desahucio de una madre y sus tres hijos, en el que la policía ha empleado la fuerza para sacar a miembros de la PAH que intentaban impedir la entrada de la comitiva judicial.



El desahucio de Hiba y sus tres hijos se ha ejecutado esta mañana por orden judicial a instancias del propietario de la vivienda en el número 18 de la calle Arizala, en el distrito de Sants de Barcelona.



Una decena de miembros de la PAH (Plataforma de Afectados de la Hipoteca) se han sentado ante la puerta del edificio para impedir el desahucio ante una fuerte presencia de Mossos d'Esquadra.



Finalmente, la policía autonómica les ha echado por la fuerza, arrastrando y cogiendo en volandas a los activistas, mientras estos protestaban y colgaban las imágenes en las redes sociales.



Fuentes de la PAH han señalado que se ha tratado de un desahucio en el que los agentes policiales han empleado la fuerza, cosa que no hacían desde hace tiempo, aunque no ha habido ninguna detención.



Fuentes de los Mossos d'Esquadra han reconocido que han tenido que actuar "ante la resistencia pasiva" de los activistas que impedían el acceso de la comitiva judicial.



La alcaldesa de Barcelona, que se ha comprometido a realojar hoy mismo a la madre y sus tres hijos, ha escrito un tuit diciendo: "Exigimos al Govern que los Mossos no vuelvan a desahuciar nunca más a una familia con criaturas. Los derechos de los niños han de prevalecer".



"Hemos intentado por todos los medios parar el desahucio. Propietario se ha negado y mossos han ejecutado. Realojaremos a la familia hoy mismo", ha continuado Colau.



Inmediatamente, la Dirección General de la Policía (DGP) autonómica, a través de la cuenta oficial de Twitter de los Mossos, ha replicado a la alcaldesa: "Los Mossos no han ejecutado el desalojo que se ha llevado a cabo hoy en el distrito de Sants", sino que actúan a instancias de la autoridad judicial.



La DGP ha recordado que daban protección a los funcionarios judiciales encargados de ejecutar el desahucio y han lamentado que la alcaldesa les coloque "en el punto de mira de una problemática que tendría que ser afrontada desde ámbitos políticos y sociales".



El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha terciado también en la polémica con otro tuit defendiendo a los Mossos y atacando a Colau: "Es injusto cuestionar el buen trabajo de los Mossos por una cosa que deciden los jueces. No todo vale".