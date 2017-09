Los Mossos d’Esquadra más españoles

Una cuestión de dinero. Este es el motivo que llevó a muchos guardias civiles y policías nacionales a cambiar el tricornio y el traje azul oscuro por el uniforme azul y rojo de los Mossos d'Esquadra. Este éxodo de los cuerpos de seguridad del Estado tuvo su auge en la década de los 2000, cuando la Generalitat desplegó a los agentes autonómicos por todo el territorio de Cataluña, en sustitución de la Policía Nacional. La culminación de este cambio de poderes llegó en el año 2005 con la llegada de los Mossos a las calles de Barcelona. Durante todo ese tiempo han sido muchos los miembros de CNP y del Instituto Armado que decidieron emigrar a este cuerpo de seguridad autonómico debido a las mejores condiciones salariales y laborales. La gran mayoría de ellos eran mandos intermedios que ahora se encuentran en una una encrucijada tras el desafío soberanista del 'president' de la Generalitat, Carlos Pugidemont, según aseguran fuentes policiales.

Se desconocen los datos exactos de cuántos son los agentes de los cuerpos estatales que han conseguido su objetivo de llegar a los Mossos d'Esquadra, pero en el año 2004 (década en la que se produzco un mayor trasvase) se cifraba en 184 entre Policía Nacional y Guardia Civil, según publicaba 'El Periódico'. "El goteo es lento, pero valioso. Un total de 184 agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil se han pasado a los Mossos d'Esquadra desde 1994", escribía en sus páginas la publicación catalana el lunes, 20 de septiembre de 2004.

En este sentido, el diario también hacía referencia a la importancia de los recién llegados al cuerpo de seguridad autonómico: "Las incorporaciones son muy significativas. El propio mayor Joan Unió (2004-2007), máximo responsable de la policía autonómica, y otros siete mandos -cinco intendentes y dos inspectores- provienen del Cuerpo Nacional de Policía". Este éxodo de cargos intermedios de los cuerpos estatales ha continuado en el tiempo debido a las mejores condiciones salariales, según afirman fuentes policiales. La otra incorporación notable fue la de 146 motoristas de la Guardia Civil, que optaron entre 1998 y el 2000 por cambiar el uniforme verde por el azul. Esos agentes fueron el núcleo de la Unidad de Tráfico de los Mossos.

Un mosso d'esquadra se cuadra ante un edificio gubernamental con la bandera española.

Ahora, todos estos agentes emigrados de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran en una encrucijada ante el desafío soberanista de Cataluña. Hasta la dimisión forzosa de Albert Batlle, ex director de los Mossos d 'Esquadra, estaban tranquilos porque sabían que éste no iba a incurrir en ninguna imprudencia independentista, pero tras la llegada Pere i Soler, actual director del cuerpo de seguridad autonómico, la gran mayoría comenzó a contemplar escenarios más complicados. Ante la posibilidad de la insurrección del 'Govern' Catalan y de su 'conseller' de Interior, Joaquín Forn, estos agentes que en su día decidieron cambiar de cuerpo ahora buscan soluciones para no estar presentes el día clave, el 1 de octubre, fecha fijada para la celebración del referéndum ilegal, según afirman fuentes policiales. Entre las opciones que contemplan es la de pedir una baja de larga duración.

De todos modos, estos no son los únicos agentes que se encuentran entre la espada y la pared. En la escala básica también se encuentran mossos d'esquadra, que no proceden de la Policía Nacional ni del Instituto Armado, que no quieren participar de un hipotético escenario en el que el 'Govern' decide no cumplir la Ley y celebrar el referéndum ilegal sobre la secesión de Cataluña.

Un mosso d'esquadra, con una pulsera con los colores de la bandera española en la muñeca.

¿Policías Nacionales o estudiantes de Erasmus?

Las gran fuga de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no sólo ha sido consecuencia de la ampliación de número de agentes de los Mossos d'Esquadra desde su despliegue por todo el territorio de Cataluña, también es fruto de las pésimas condiciones salariales de estos dos cuerpos de seguridad estatales en esta comunidad autónoma. De hecho, en mayo de 2017, Estrella Digital se hizo eco de las quejas de los policías nacionales en este sentido. "¿Qué hago yo aquí? ¿Soy un policía o un erasmus? Somos profesionales, no estudiantes. No es normal que un policía tenga que compartir piso o que no consiga traer a la familia consigo porque no la pueda mantener", afirmó en este diario Antonio Granados Jiménez, portavoz del SUP en Cataluña.

A la hora de elegir destino, todos los agentes evitan elegir esta comunidad autónoma por su escaso plus de territorialidad y por su elevado coste de vida. La realidad es que el 'bonus' que recibe el policía por desplazarse a Cataluña es de tan sólo 53 euros mensuales. Cierto es que este cuerpo tiene menos 'peso' por la existencia de los Mossos D'Esquadra, pero también es cierto que esta situación no sucede en comunidades como el País Vasco o como Navarra donde también conviven con otros cuerpos potentes como la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra, respectivamente. De hecho, en estas regiones el plus de territorialidad esta en 684 euros, según el SUP (Sindicato Unificado de Policía) de Cataluña.