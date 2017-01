"Lo único que diferencia a las series españolas de las de EEUU es el presupuesto"

-Creo que terminó estresado por el rodaje de 'Pulsaciones'...

-Se puede decir que sí porque dormí, y no estoy mintiendo, un régimen de cuatro horas y pico durante el rodaje. A lo mejor estábamos rodando un día del capítulo tres y del cinco y cuando llegaba a casa pensaba lo que tenía que hacer al día siguiente y luego me despertaba en la cama y me acordaba de que se me había olvidado algo y lo apuntaba en la mesita de noche. Si hubiésemos estado una semana más a lo mejor habríamos empezado a tener algún conflicto, porque fue un rodaje de muchas horas y muchos meses, pues estuvimos desde el 14 de enero hasta junio, y estábamos cansados. Además, los tres últimos días, con escenas de acción de los dos últimos capítulos, fueron muy vertiginosos y teníamos ese plus.

-Pese a todo, y funcione o no en materia de audiencia, ¿con esta serie se le ha despertado otra vez ese gusanillo de dirigir?

-Sí. Ahora me iré a Buenos Aires para rodar en México el año que viene un guión de cine, pero la idea es contar historias, ya sea en TV, cine o a través de una canción. De todas formas esta serie me ha divertido mucho y ojalá que guste.

-Parece que hasta al propio Pablo Derqui ha sorprendido que le eligiera para el papel de protagonista...

-Lo normal es ver un elenco con actores muy conocidos profesionalmente, y este no es el caso, aunque a Pablo sí se le conozca mucho en Cataluña. Para mí es uno de los tres mejores actores de este país, sin ningún género de dudas. De eso te das cuenta cuando trabajas con él y ves cómo y desde qué sitios aborda la escena. La facilidad con la que aborda los personajes es una gozada para un director.

-¿Pero hasta qué punto cree que influye el reparto para el éxito de audiencia de una serie?

-Influye muchísimo. Evidentemente influye todo, hasta la fotografía, y en esta serie apostamos por una con un tinte oscuro, pese a que una cadena generalista suele tenerle miedo a este tipo de cosas. Con el elenco queríamos ante todo buenos actores que se pudieran enfrentarse a este reto, para poder tener un buen final.

-¿Por qué quería hacer una serie más oscura?

-Ahora tenemos también la plataforma de Movistar, que está apostando por una ficción más novedosa, pero creo que el que haya apostado Antena 3 por esta serie le honra, porque entiendo la presión que tienen ellos con la audiencia y sé que tienen que medir mucho los pasos. Nuestro trabajo es empujarles. En América Latina ya se están dando cuenta que el culebrón de toda la vida se aproxima su fin como lo hemos conocido hasta ahora, que tienen que pasar a otros formatos o que tengan otro contenido u otra estética.

-¿Le gustaría haber hecho un pequeño cameo?

-Me lo pidieron mil veces, pero yo desde hace muchos años me siento muy bien detrás de la cámara o con un papel en blanco. Quién sabe si dentro de algún tiempo pienso lo contrario.

-¿Se considera pionero de la ficción que ahora se hace en España por una serie como 'Médico de familia'?

-Desde luego no tendríamos la ficción que tenemos ahora si no hubiéramos pasado esa época pionera con series como 'Médico de familia' o 'Farmacia de guardia'. Alguna vez he visto ahora imágenes de esa época y la verdad es que se hacían cosas muy buenas. Ahora la tecnología ha cambiado, sabemos más, pero hubo un momento, a finales de los 90, que venían de Italia y Alemania para hablar con nosotros y a preguntarnos y a 'aprender'. Series nuestras se han rehecho con actores de allí. España es locomotora y no tengo ningún miedo a decir que lo único que nos diferencia de las series de Estados Unidos es el presupuesto. Si tuviéramos 6 millones de euros para hacer un capítulo otro gallo nos cantaría. Pero es un disfrute para todos los que nos gusta esto.

-En su debut en TV, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que se ha encontrado como director?

-Sobre todo las inclemencias del tiempo, que teníamos que rodar sí o sí con sol y estaba lloviendo y que había que esperar. Con el equipo no he tenido ningún problema. Hicimos un trabajo de casi un par de mesas de saber qué es lo que queríamos, un trabajo de preproducción y predirección para evitar esos problemas.

-¿Tuvo alguna referencia?

-No. Inevitablemente vemos tanta ficción que al final siempre nos recuerda a alguna, pero, como han dicho otros, la originalidad es el arte de filtrar la fuente de donde bebes. Hoy en día tienes tanta información que cada uno luego lo destila a su manera. La sintonía, la música, por ejemplo, la saqué en hora y media. Me senté al piano y empecé pensando en el corazón y luego me salió una cosa tribal y se lo mandé a Silvia Pérez para ver si la quería cantar, y de inmediato me dijo que sí.

-¿Por qué no dirigió todos los capítulos?

-Porque físicamente no podía, porque había momentos en los que nos íbamos a solapar con la producción y no podía estar en los dos sitios a la vez. Por eso llamé a David Ulloa y después nos dimos cuenta que necesitábamos un tercer director y bendito el momento porque a David Victori yo le auguro un futuro maravilloso en este género.