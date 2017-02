"Todos queremos hacer una TV diferente, el problema es que nos dejen"

-Un año ya con Likes. ¿Cómo ha ido todo?

-Hemos ido aprendiendo, íbamos a mucha velocidad, pero muy descontrolada, sin freno, y ahora ya tenemos una más controlada, pero seguimos a una altísima velocidad. Lo peor es que al final me voy dando cuenta que cuanto más avanza el programa yo al final siempre soy la más vieja, los que vienen son siempre más jóvenes y tienen una manera de comprender la tele y de cómo se debe comunicar totalmente diferente. Yo no tengo ni idea de cómo será la TV dentro de cinco, diez o quince años, pero lo que sí sé es que no va a ser como la de ahora. Y cómo va a buscar la gente audiovisual al llegar a casa, y tengo claro que estoy trabajando con la gente que hará esa TV.

-¿Estamos viviendo un momento de transición en el mundo de la TV?

-Sí, así es y es un momento como de un traje raro. En la tele nunca hemos estado en un momento tan frontera, esto cambia y nosotros tenemos siguiendo el recuerdo de llegar a casa y encender la TV, pero viene una generación que no la tendrá. La tele como tal nos ha enseñado que es más poderosa de lo que parece, pero no sabemos cómo se va a ver.

-¿Y cómo ha sido para usted el pasar de que la vieran millones de espectadores a unos miles?

-Es que es otra cosa, son dos mundos. Todos los que hacemos #0 lo entendemos así. Por supuesto que nos encantaría que nos vieran millones de personas, pero técnica, estructural, socialmente es imposible. Haciendo autocrítica, todos tenemos que estar concentrados en pensar cómo conseguir más público, pero no podemos ponernos a hacer comparativas porque es una tele diferente que se hace buscando satisfacer unas necesidades distintas. Se busca un público muy concreto y lo que hay que hacer es no fallar en esa. La única manera de avanzar en un canal como este es hacer lo que no se ha hecho, buscar lo inédito. En la zona más confortable, que es de lo ya conocido, nosotros no nos podemos poner los guantes.

-En lo que respecta a su programa en concreto, ¿se ha planteado algo para cambiarlo?

-A mí me gustaría que Likes se convirtiera en un programa evento. Likes tiene la estructura, el plató, los colaboradores, todo, y podría aparecer y hacer un programa previo por ejemplo a los Oscar o un especial de ciencia. Que diera el salto hacia el evento, que además tiene un consumo mejor en redes y, sobre todo, en digital. No estamos desaprovechados, pero podemos dar más.

-¿Y que fuera en directo?

-En los Feroz hicimos el programa en directo y lo disfrutamos muchísimo, por la magia del directo, pero no porque crea que eso nos funcione, porque es muy complicado de hacer y no es el objetivo de Likes. Cualquiera que haga TV se lo pasa mejor en un directo, por la adrenalina, pero no creo que Likes ganara mucho con los directos. El nuestro no es un programa guionizado como otros, y si lo cortáramos con redes no podríamos alcanzar el ritmo que tenemos.

-¿Le recuerda #0 a esos primeros años de Cuatro que usted también vivió en primera persona?

-En aquel entonces estaba con un flequillo raro, venía de La hora Wiki y de hacer magazines en Canal +, pero sí. Todos los primeros años te acuerdas de ellos. Siempre hay ese espíritu de avanzadilla, que tú quieres sentir que lo eres, y ojalá lo seamos. Cuatro en su día lo fue, era estandarte de esas cosas que no se habían visto, y ahora ojalá también, pero en un concepto diferente, compitiendo de manera diferente, y por tanto no son comparables. Se habla del espíritu y todos queremos hacer una TV diferente, también las grandes, pero el problema es que nos dejen.

-¿En esa TV diferente tendrían cabida realitys como Gran Hermano, en el que usted estuvo y que ahora parece que ya no funciona tan bien como entonces?

-Yo creo que la de ahora es una etapa de cambio. Gran Hermano lleva muchos años y que haya dado un pequeño síntoma de desgaste tampoco crea que sea tan sorprendente, forma parte de la evolución natural. A mí también me duelen más las piernas jugando al tenis que hace diez años, es normal. No creo que Mediaset esté sufriendo en ese sentido.

-¿Pero sabrá darle la vuelta a la tortilla?

-En etapa de cambio hay que tener la cintura suficiente para hacer cambios, y Mediaset nos ha enseñado a todos los que hemos trabajado allí que eso lo saben hacer. Si tienen que cambiar, cambiarán.

-¿Usted lo cambiaría todo por volver a ser más reportera, por trabajar fuera de un plató?

-No lo sé, pero claro que echo de menos el coger una maleta y marcharme a un sitio para hacer TV al aire libre, como va a hacer ahora Paula Vázquez en este mismo canal, y si no lo echara de menos hablaría muy mal de mí.

-Una Paula Vázquez que siempre ha estado muy vinculada a usted...

-Me alegro infinitamente que vuelva porque para mí Paula siempre ha supuesto algo bueno. Hice Pekín Express porque ella no pudo hacerlo, porque estaba haciendo Fama, luego entré en Supervivientes por algo similar... En ese sentido ha sido un referente para mí y lo es para todas las mujeres que hacen TV en este país. Era merecidísimo que volviera a hacer TV, es una suerte, porque en #0 vamos a conseguir que nos vea más gente porque ella está con nosotros.