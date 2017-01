"Robert Mitchum es lo mejor que hay en todo, incluso bebiendo whisky"

-¿Cómo consiguió meter la cabeza en 'Sé quién eres'?

-Parecía un buen proyecto, vas, hice la prueba y les gusté a Pau Freixas y a Telecinco. Pero en realidad fue un accidente, como todo, los papeles vienen sin saber por qué, los haces bien y no funcionan, los haces mal y tienes un éxito.

-Pero supongo que será un plus lo de ser el gran protagonista de la serie...

-Todos los papeles son excitantes, para mí lo han sido siempre tanto cuando he hecho paples menores o protagonistas en teatro. A mí me excita todavía coger un personaje y ver cómo me lo monto. El no saber es lo que me pone como una moto.

-Vamos, como el hacer de un amnésico en esta ficción de Telecinco...

-Es divertido, excitante, todo es complicado. Es tan difícil hacer un papel u otro, interpretar es difícil siempre. Es lo mismo que hacer teatro, tienes que defender un personaje para que la gente esté contigo. Es excitante, por la ambigüedad, por la contradicción, por las dos caras, por la verdad y mentira, por Pau, que te lleva a un nivel de inestabilidad, de poco confort. Cuando te quiere un director es genial.

-¿Ha indagado más en la amnesia o en la abogacía para su papel?

-Uno siempre hace sus pesquisas y yo tengo algunos colegas abogados y ya trabajé de abogado en 'Mar adentro'. También he mirado el tema de los amnésicos. Pero todo va más allá, es más un personaje de serie americana, aunque yo nunca he visto ninguna, porque según dicen los personajes son así. De repente convierten algo que es bizarro en algo que mola. Es como Hamlet, ¿cómo lo estudias?, pues haciéndolo.

-¿Cómo es realmente su personaje?

-Es como si hubiéramos decidido que lo malo es lo que mola enseñar, porque todos tienen razones vitales para salir adelante. Es un antihéroe, un tipo sin memoria que se enfrenta a cada teórica verdad de los personajes que tiene delante, su mujer, sus hijos, sus amigos, sus enemigos... ¿Por qué intentan meterme aquí el paquete de lo que ha pasado?

-¿Ha sido una dificultad añadida que los guiones llegaran de uno e incluso alguno incompleto, como el último?

-Al principio había dos capítulos, pero luego nos lo han ido dando a cachos. Era curioso que por un lado tenía que hacer un personaje que es amnésico y por otro era un actor que no sabía nada por delante ni por detrás. Pau me dijo que escena a escena. Yo juego con ventaja, que ante la opinión pública en la ficción, que hay una discusión si lo es o no lo es, él lo defiende pero nadie le cree.

-¿Cree que este papel le puede abrir muchas más puertas?

-No me creo nada, ni la TV, sólo estar aquí expresando mis sensaciones. Una serie como esta si funciona te coloca a un nivel de popularidad y de posibles trabajos, pero yo llevo toda mi vida trabajando, haciendo los papeles que he querido siempre, en cosas más chulas y cosas que me he currado yo.

-¿Eso de que no se cree la TV es porque no le gusta?

-No, simplemente porque no me creo nada, ni el teatro. Tienes que aprenderte el texto, entenderlo, asumirlo y salir y que la gente le gusta, si al final aplauden piensas que sí, que la metiste, pero sino. Todas las hipótesis que van por delante ni me gustan ni me lo creo. Creo en el trabajo, en ir a rodar, todo lo demás yo no lo controlo, no está en mis manos. No digo que nada me de igual, porque todo es importante. Lo importante es un proyecto que va a ser importante en nuestras vidas, no tanto por la repercusión, porque eso no lo sabes, sino por estar ahí en este momento

-Supongo que habrá sido un placer tener como esposa en la ficción a Blanca Portillo...

-Las escenas que hemos hecho han sido un fllipe, Hablar de Blanca como actriz sería una redundancia, lo que más me mola es la personaca que tiene, es una persona increíble, me ha ayudado como actor. Los dos nos hemos implicado mucho, es muy generosa. La interpretación se basa en la generosidad, como la vida.

-¿Ha tenido alguna vez un referente como actor?

-Mi único referente en todo ha sido siempre Robert Mitchum, en todo, incluso como bebedor de whisky, es lo más. Robert Mitchum es lo mejor que hay.