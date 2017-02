"Si la cagas como protagonista de una serie de TV luego te empapelan"

-¿Llevaba toda la vida esperando un papel como el de 'Pulsaciones'?

-Uno cuando trabaja en esto siempre espera buenos papeles, que es lo más importante de verdad, porque tienes más asideros a la hora de sacarle brillo, tienes todo un desarrollo que te da posibilidades más amplias. Esta serie ha sido una apuesta nueva y una oportunidad de mostrar una cara nueva mía como actor.

-Con usted se ha roto ese dicho de que la ficción española no se atrevía a darles papeles protagonista a actores que no fueran muy mediáticos...

-Bueno, yo tengo la sensación de seguir picando piedra. Llevo mucho tiempo trabajando voy caminando poco a poco, dando un paso cada vez mejor, pero está claro que tienes que demostrar que eres alguien solvente que puede sostener un personaje. Siempre he trabajado lo mejor que he podido.

-¿Ha soñado con ser ídolo de masas?

-No soy el ídolo de adolescentes ni el guaperas que sale en las revistas, e incluso hubo un momento en que pensé que nunca lo iba a ser, pero no me metí en esto por eso, que también. Siento que las cosas van llegando, y 'Pulsaciones' ha sido un regalo envenenado porque si la cagas luego te empapelan y parece que no puedes hacer más protagonistas.

-¿A usted también le piden, como a muchos jóvenes actores, que se quite mucho la camisa en pantalla?

-Yo ya lo he hecho, pero si hay que hacerlo no me cuesta nada, pero yo no tengo ese perfil.

-Después de 'Hispania', 'Isabel' y ahora 'Pulsaciones, ¿está notando ya que le llegan más proyectos?

-Sí, la TV tiene una proyección que no tiene otra medio, te da más visibilidad, y están empezando a llegarme más cosas que antes, incluso estoy en un momento en que puedo empezar a escoger, que es el gran lujo, porque tú puedes disfrutar más cuando más motivado estás, y lo estás si has escogido tú el papel y no es el que te ha tocado. A ver lo que dura

-Supongo que también estará contento de ese Joan que ha interpretado para 'La catedral del mar'. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de ese personaje?

-Lo mejor, lo complejo del personaje. Con mucho recorrido y un pasado muy turbio, tiene una personalidad muy compleja, se hace cura, con una moral muy férrea pero que le tortura... te da muchas posibilidades de claroscuros, que siempre es algo bueno de hacer para un actor. Y lo peor el miedo a defraudar a la cantidad de gente que haya leído la novela, que digan no se lo imaginaba así

-¿Han sido muy fieles a la novela de Ildefonso Falcones?

-Teníamos que enfocarlo en el guión, porque sino te pierdes, pero siempre está la novela en la cabeza y sobre todo la visión del director, que es quien acaba dirigiendo y en quien yo delego como actor. Lo que intentas es hacerlo orgánico desde sí mismo, cómo sería yo en el siglo XIV si fuera un monje dominico inquisidor. Se lo puede u no imaginar, pero también había una asesoría histórica que no te dejaba hacer tonterías.

-¿Le preocupa que le hayan dado tantos personajes de 'malo'?

-Igual es que tengo cara de malo, pero lo bueno de los malos es poder burcarles la humanidad, no creo en las personas buenas, como tampoco en las malas. Todos tenemos sombras y momentos duros en los que hemos sido torpes, nos hemos equivocado, hemos sido moralmente reprobables. Se trata de ver cómo alguien puede ser cobarde desde la humanidad.

-¿Le recriminan esa 'maldad' por la calle?

-Sí he oído a veces 'Mira qué malo eres' o 'qué mal te portas', eso sí me lo han dicho, pero en mi caso es todo de manera bastante respetuosa. También otros me han dicho que lo ven como un trabajo, pero algunos sí se dirigen a tí como el personaje. Tú eres el malo, el traidor, pero no pasa nada.

-Después de haber estado en varias, ¿qué diferencia principal ha encontrado en 'La catedral del mar' en comparación con otras series históricas?

-De entrada la expectación, que creo que es bastante por la cantidad de libros que se vendieron y luego que el 75% del rodaje fue en exteriores y eso no es habitual en este país. Eso crea un trabajo muy serio, un empaque que se va a notar, porque hay que tener en cuenta que hemos rodado en el centro de Barcelona, en Cáceres, en pleno centro de Segovia, en SOS del Rey Católico... Eso implica una infraestructura seria.

-¿Y uno se toma un proyecto de igual manera si es una superproducción o una serie más pequeña?

-Yo lo tomo como cualquier otro, porque no sirve de nada tomarlo de otra manera. Sí se sabe que hay una apuesta por esta serie, pero de la misma manera que uno se puede bloquear por la posibilidad de defraudar a los lectores te puede motivar, es un extra, una oportunidad de hacer algo que mucha gente quiere ver.

-¿Es más fácil hoy en día meter la cabeza en TV que en el cine?

-Cuesta más el cine, se hace menos y se tiene poco riesgo, porque están complicadas las ayudas a las películas más pequeñas, pero espero que con las nuevas plataformas empiecen a producir más cine. De todas formas el pasado año hice una en Chile, 'Neruda', y también 'María y los demás'.