"Lo de las orgías es algo que está cada día en cualquier trabajo"

-Parece que su personaje de Aledis en 'La catedral del mar' va a sufrir un poquito...

-Un poquito no, bastante. Es la tempestad.

-¿Tener un best-seller detrás del guión es sinónimo de éxito?

-No creo que tenga que ser así, pero esperemos que en este caso sí. La gente que ha leído la novela seguro que tiene unas expectativas muy altas y esperamos satisfacer a todos.

-¿Había leído el libro?

-Lo estoy leyendo ahora y espero terminarlo antes de comenzar el rodaje. Mi madre lo había leído hace años y le encantó. A mí me pilló en una época de la vida en la que no estaba demasiado pendiente de ciertas cosas y estaba más centrada en la pasión y no le di la oportunidad y luego cuando se empezó a hablar de la serie era un proyecto en el que nunca creía que podría estar.

-¿No se considera lo suficientemente buena actriz?

-Eso lo tiene que considerar la gente, que es la que juzga, pero es que fue hace cuatro años y no tenía ni madurez como actriz ni edad. Cuando me llamaron para las pruebas empecé con la curiosidad y a leerlo. Mi madre me decía que me cogieran o no tenía que leerlo porque era un libro con el que iba a disfrutar. Y es una maravilla, me da un poco de miedo porque todos decimos que qué bonito, pero casi todas las cosas que les pasan a los personajes son malas. Está escrito con tanto cariño y carisma que hace que la historia sea atractiva para la gente.

-¿Por lo que ha leído de los guiones, se ajustan mucho al libro?

-Sí, lo que pasa es que en un libro tan grande, con tantas tramas de personajes, hacer una cosa exacta en una hora y media es muy difícil. Sí es verdad que los guiones respetan casi al 98% la novela. Hay cosas que se suprimen.

-¿Desde ‘Amar es para siempre’ este es su papel más largo en TV?

-Sí, he estado en capítulos de 'Olmos y Robles', 'La que se avecina' y ahora en 'Perdóname señor', pero se disfruta igual, porque al fin y al cabo es trabajo y disfrutamos de lo que hacemos. De todas formas a los actores nos gusta estar en series que renueven y renueven porque al final después de tanto tiempo consigues conocer a los personajes tanto que es mucho más divertido, porque no estás pendiente de hacerlo muy bien, no te exiges tanto porque ya hay un bagaje y terminas conociéndole como a tí mismo.

-¿A priori a cuál de las dos series en las que está trabajando la da más posibilidades de éxito?

-No podría decir porque son ficciones distintas, de épocas y contenido distintos. Como espectadora me gustan las dos tramas y vería las dos sin ninguna duda, y si las pusieran en competencia vería una y la otra la seguiría online.

-El próximo año se cumplen diez años desde que empezó en TV con ‘Cuestión de sexo’, ¿cómo ha evolucionado Andrea Duro?

-Imagínese. Entonces tenía unos 15 años. De repente me da pavor. Era una niña, una adolescente, y ahora sigo siendo una adolescente pero con las ideas más maduras y mucho más claras. La adolescencia es muy complicada, no volvería a atrás nunca, ni tan siquiera cuando tenga 45 querría volver a los 25, eso lo tengo muy claro porque el principio de la madurez es lo mejor que ha podido pasarme en la vida, porque he sido muy pasional, muy caótica, lo he vivido todo tan a flor de piel que, joder, también cansa.

-¿Tan madura se ve ya con apenas un cuarto de siglo de vida?

-Ahora soy más racional, tranquila, no necesito ir con tanta pasión. Con este personaje lo voy a vivir todo. La evolución salta a la vista, tanto en el aspecto físico, como interno y profesional.

-¿Se ve mejor actriz?

-No creo que siempre haya sido una buena actriz. Atresseries está reponiendo Física o Química y soy incapaz de verla hasta que por lo menos no llegue a la cuarta temporada porque al final era una niña que no quería ser actriz. Aquello me llegó y descubrí qué maravilla era eso pero no sabía muy bien qué hacer, estás verde a esa edad y cada año espero estar siempre un poco mejor.

-Ya que habla de 'Física o Química', ¿le ha molestó lo de las orgías que sacó Úrsula Corberó?

-No sé si fue una manipulación del periodista o porque mi compañera dijo una cosa que no tenia que haber dicho, porque además no era real. A mí me sentó bastante mal porque salió en muchos medios y no me gustó porque aparte de que no era cierto, si hubiera habido algo de lo de las orgías, entre unos compañeros y otros, eso es algo que está cada día en cualquier trabajo, donde hay compañeros que se puedan gustar o enamorar. Cuando eres adolescente imagínese. Luego hubo otras manifestaciones que casi hicieron que se hubiera tirado todo el trabajo por tierra y eso no me gustó. Pasó hace meses.