"No todas las cadenas pueden decir que son para todos los públicos como lo es TVE"

-Le tienen demasiado pluriempleado en TVE...

-Y yo contentísimo. La Navidad es TVE y yo parezco este año el Papá Noel de la pública. Arranqué con el sorteo de la lotería y ahora tengo el Telepasión, en el que ya había estado pero no como presentador, y me queda el especial de Reyes. Arranco y cierro la Navidad y super ilusionado porque además me encanta la Navidad, entre otras cosas porque es sinónimo de reencontrarme con mi gente, que vive fuera.

-¿Lo más duro ha sido lo del Sorteo de Lotería, por aquello al menos de la hora de comienzo?

-Es cuando más tensión vives, porque son cinco horas en directo. Es el día de la magia pero tienes una responsabilidad importante porque hay mucha gente pendiente, tanto de lo que cantan los niños como de lo que tú estás diciendo, y tienes que tener mucho cuidado de no equivocarte. Cuando terminé acabé para echarme una siesta importante, pero no pude porque tenía después el España directo. En el directo no puedes amarrar nada, pero hay que estar muy pendiente del palco de butacas, y eso es lo que le da la chispa al sorteo, la gente.

-Si fuera crítico musical, ¿qué nota pondría a sus compañeros de cadena que participan en el Telepasión?

-No les pondría un sobresaliente, porque sino serían cantante, pero sí un notable alto. Me han sorprendido mucho, y, sobre todo, al margen de Cayetana Guillén Cuervo, la gente de informativos, porque tienen tantas ganas de rasgarse las vestiduras y quitarse el corsé... Ves que tienen piernas y que cantan maravillosamente bien. Se desmelenaron. Este año, además, se ha hecho con especial mimo el programa, porque, como va dedicado al cine, se ha rodado como si fuera cine y el resultado está bastante bien. Estoy orgulloso de cómo ha quedado, pocas veces terminas un trabajo tan satisfecho.

-¿Qué cuenten tanto con usted quiere decir que ya es una de las 'estrellas' de la casa?

-Estrella es una palabra mayor, porque lo siguiente es estrellado. Desde que volví, hace dos años y medio, había hecho ya la lotería y Reyes. Me siento muy querido en esta casa y ahora mismo soplan los vientos a favor porque en España directo estamos en dos dígitos y se ha asentado. Espero que siga así la cosa, que cuenten conmigo siempre.

-Lo próximo serán las campanadas...

-Hombre, yo siempre he soñado con esto siempre, desde pequeño, y algún año tocará. Para mí sería un grandísimo honor hacerlo algún año con Anne Igartiburu, pero no tengo prisa. Bastante tengo con lo de ahora mismo.

-¿Está entonces contento en la tarde o uno siempre piensa en el 'prime time' como la primera división?

-A mí me encantaría algún día alternar la tarde con algo de entretenimiento por la noche, sobre todo por mi forma de ser y porque, por ejemplo, me gustan los concursos, pero estoy feliz en España directo. Fue un formato que nació hace mucho tiempo y yo fui uno de los reporteros y ahora tengo la suerte de presentarlo. Que dure muchos años y yo con él. En la profesión no es bueno correr y yo nunca he sido de correr ni de tener expectativas, todo lo que me está pasando está bien. Soñar es bonito pero no me obsesiono con nada. Tengo muchas abuelas que me paran por la calle y ese es el 'share' más importante, que te digan que les gustó algo de lo que hiciste.

-¿Qué es lo mejor de España directo?

- Que es un programa de actualidad pero de entretenimiento puro y duro con lo que hacemos. La gente que se sienta en su casa con nosotros no va a buscar una última hora, sino a pasar un rato agradable. Al final, a mí me dejan ser tal cual y no tengo ningún corsé.

-Y cada vez más culinario, porque sus reporteros se pasan el día comiendo...

-Es verdad que a esa hora de la tarde a todos nos pilla con hambre. Una buena parte tiene ese toque gastronómico, pero la verdad es que somos un país de comer bien y de que nos gusta comer. Hemos vuelto a las raíces del programa, a buscar a la señora que te hace las patatas pero con chocos de Huelva, pero que también le gustan al tío de Llobregat. Es tirar mucho de nuestros productos, no solo comértelos sino ir a recoger los productos, y ahí tenemos muchos años de recorrido porque la comida no se acaba nunca, siempre hay una receta nueva.

-¿Qué piensa alguien joven como usted cuando oye que TVE es una cadena para personas mayores?

-Siempre se ha dicho, incluso en la etapa de 2005 en la que estuve, pero no estoy de acuerdo con eso. Incluso estos últimos años se está notando que es una TV que se está modernizando y que está apostando por gente joven y caras nuevas. No me echo 20 o 30 años encima cuando cruzo el umbral de TVE. Yo me vine de Antena 3 e hice una apuesta por esta casa porque creía en ella. Es una TV para todos los públicos y no todas pueden decir eso. La mayoría de la programación es superfamiliar.