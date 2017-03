"No tengo ningún problema en interpretar escenas subidas de tono"

-¿Cómo ha sido la experiencia de 'iFamily'?

-Muy buena. Siempre decimos lo mismo pero tengo que decir que en todos los proyectos hay momentos más difíciles, baches, pero esta vez ha salido todo como muy rodado.

-Desde su aparición en 'Cuéntame cómo pasó', como psicóloga de Carlitos, no había vuelto a una generalista...

-No, pero principalmente por mi embarazo. Tuve mucha suerte porque iba a empezar una serie para la ETB y dieron la vuelta al personaje para que estuviera embarazada, con La Competencia ('Gym Tony'), en euskera, sobre las últimas escabecheras de allí.

-¿Su personaje en 'Cuéntame...' no daba más juego?

-Se planteó así, que vivía ese momento y no tenía mucho sentido que siguiera.

-Ahora vuelve con una comedia...

-Es curioso, porque yo hasta ahora siempre había hecho drama, y de pronto he hecho 'La hija de Emilio', de Clara Martínez Lázaro, hice lo de la ETB, que era comedia, y ahora he empezado 'Operación Concha', también una comedia con Karra Elejalde. Yo en casa, drama muy poquito, y todo el mundo que me conoce me preguntaba el por qué no me llamarían para comedia.

-Pero dicen que es más difícil hacer reír...

-Sí, pero hay actores que lo piensan al revés. Gente que ha hecho casi siempre comedia me dicen que no sabrían hacer drama. He oído de todo, pero para mí hacer reír de verdad es muy difícil. La clave para que la comedia no se convierta en esperpento es el guión y la buena dirección.

-¿Se puede calificar 'iFamily' de serie muy 'blanca'?

-Es blanca, para todos los públicos, pero no es nada ñoña, habla de problemas reales y muy delicados, como el acoso escolar, y lo habla en rotundidad, o de niños que se quedan sin padres.

-Al menos, con esa 'blancura', no tendrá que acometer escenas 'subidas de tono'...

-No, porque es familiar y 'prime time', nada es excesivo en esta serie. Yo no tengo ningún problema en hacer escenas subidas de tono siempre que el personaje o la historia tengan que tener ese tipo de secuencias. Hay proyectos, y proyectos, y en este no se ha necesitado, pero en otras sí. Yo lo agradezco porque no hace falta y sin embargo hay veces en las que te meten esas secuencias sin hacer falta.

-¿Ya tiene en mente nuevos proyectos?

-No, porque empecé lo de Clara Martínez Lázaro, con Silvia Alonso y María Esteve, que terminé hace dos semanas, y ahora he empezado 'Operación Concha', con Antonio Cuadri, con Jordi Mollá y Karra Elejalde, que se rueda en San Sebastián.

-Encima, en su casa...

-Desde luego he pensado que qué suerte. No sé si era peor tener que dejar al pequeño o al de seis años.

-Vamos, que, con tanto paro en el mundo de la interpretación, se puede considerar una actriz afortunada...

-Sí, mucho. Es verdad que va por rachas, de repente o mucho o nada.

-¿De triunfar 'iFamily' ya se ha imaginado que la lluevan proyectos?

-No lo sé, nunca sabes, es magia, no entiendes por qué te llaman cuando has hecho una prueba que crees que te ha salido mal y no cuando has hecho otra muy buena. Con los años he aprendido a relajarme en eso, porque nunca sabes qué va a triunfar.

-¿Ha tenido que rechazar algún proyecto?

-Sí, alguna vez, pero también estar casi un año sin trabajar. Lo rechacé sobre todo por falta de tiempo. En alguna ocasión lo sentí luego, pero ya estaba comprometida. Esto le pasa a todo el mundo.

-¿Ha llegado a pensar alguna vez que por qué le daban un papel a una chica que creía que era peor que usted?

-No, por suerte. Yo soy muy crítica conmigo misma y si se lo dan a otra me parecerá muy bien y correcto. Yo la rivalidad no la he vivido.

-¿Se ve muchos defectos?

-Cada una se ve los suyos y los conoce. Intento ser sincera conmigo misma. Yo soy rival conmigo misma, quiero hacer mejor cada trabajo. Bastante tengo con lo mío como para ver los fallos de otros.

-Y en general, ¿cómo ve la TV actual?.

-Yo veo mucha ficción y hay muy buenas series. El resto no lo veo, no sé ni cómo está ni quiero saberlo, porque, entre otras cosas, no tengo tiempo, pero en ficción se cuida mucho ahora. Antes había una separación entre cine y TV, con actores que no querían hacer ésta porque se hacían de una manera muy rápida, y eso cada vez pasa menos.

-O quizás la hagan porque no hay mucho cine...

-Puede ser. La TV es casi la que financia el cine. Yo nunca he entendido lo de no hacer TV porque esto es todo interpretar, y la tele me parece una pasada que llegue a tanta gente, que todo el mundo pueda verlo, y por ello hay que pelear para hacer buenos productos en TV, como 'El Ministerio del Tiempo', que me encanta.

-Creo que también le encanta diseñar joyas...

-Sí, llevo tres años y tengo una web, hacemos anillos solidarios con ocho ONG's. Es una labor que me lleva casi más tiempo que esto y hay mucha gente que me conoce más por esto. Son diseñados por actrices, como Maribel Verdú, Kira Miró, Goya Toledo, Marta Etura, Bárbara Lenny o Silvia Abascal. Todas ellas diseñan un anillo y los beneficios van destinados a esas organizaciones. Me lleva mucho tiempo y es algo con lo que estoy muy ilusionada. Diseñar joyas es algo que me apasiona.