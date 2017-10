"Lo que más me sorprende en La Voz es que canten aquí en un inglés tan bueno"

-¿Por qué ha aceptado ser por primera vez coach, en cualquiera de sus ediciones, de La Voz?

-La verdad es que para mí la primera vez me ha dado un poco de angustia, por sentarme a juzgar a alguien que canta muy bien, pero después entendí que realmente uno es parte de un proceso de ese sueño de algo que están buscando esas personas, y ser parte de ese puente es muy bonito. También debo decir que también había pesado antes en mi decisión el tema de agendas.

-¿Le está gustando la experiencia?

-En mi caso el aprendizaje ha sido brutal, porque de cada uno he aprendido algo. Eso es lo que me llevo al hotel todos los días. Ha sido increíble y me ha encantado la energía de todos los coach. Con Pablo tengo una relación muy bonita desde hace tiempo y a Manuel y a Malú los conozco desde hace relativamente poco tiempo pero todo ha sido muy espectacular, aunque siempre van 'a muerte'. La parte humana me ha gustado mucho.

-¿Han conseguido sorprenderle los aspirantes?

-A mí hay dos cosas que me han sorprendido mucho, primero cómo cantan de bien y segundo cómo cantan de bien en inglés. Yo pensaba que al ir a España sería para escuchar cantar en español y muchos cantan en inglés y en un inglés perfecto.

-¿Qué es lo que más valora usted?

-Hay gente que canta demasiado bien pero que sin embargo no comunica tanto, no te tocan el alma. A mí lo que más me gusta es que te lleguen a lo más profundo del corazón con un sentimiento especial. Eso es la clave, que conectes emocionalmente con la persona que está enfrente.

-¿Les costó a todos los coach hacer juntos la canción inédita 'Otra vez'?

-No, hicimos la canción los cuatro juntos más Johny, Johny Walker, que estaba junto al plato de jamón. Nos pusimos a hacerlo súper sencillo, con el público, que es también la esencia de este show, hacer música en vivo.

-¿Se ha sentido confundido alguna vez al estar de espaldas al candidato?

-Lo que más que en algunas ocasiones estás escuchando algo y piensas que es un chico y notas al final cómo te han engañado.

-¿Ha llegado a pensar si le hubiera gustado a usted presentarse a este programa?

-Yo siempre pienso cuando van caminando por el túnel que hay que tener mucho valor para hacerlo. No, no creo que yo me hubiera atrevido a presentarme.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos al margen de las nuevas grabaciones de La Voz en noviembre?

-Bueno, yo edité hace tres meses un álbum visual, Mis padres son amarte, con el que la promoción terminó hace un mes, y ahora estoy haciendo festivales y este mes estaré de gira. Eso combinado con La Voz.