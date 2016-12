"Si hubiera un proyecto bonito, dejaría TVE"

-Supongo que la Gala Inocente, Inocente será especial para alguien tan comprometido como usted...

-Imagínese, soy embajadora del voluntariado de la Comunidad de Madrid, estoy involucrada en varias fundaciones, es una noche en la que todos damos lo que tenemos para ayudar. Además, va dedicado este año a las enfermedades raras y el lema es "lo raro es no ayudar".

-Y dentro de tres días de nuevo en la Puerta del Sol. La veo tan ilusionada como la primera vez...

-Claro que sí, igual que en las primeras. Cuando te llaman y te lo dicen te ilusiona por mucho que cada vez vaya siendo más común. Llevo la responsabilidad con alegría. Cuando empecé en la ETB o en la radio, pinchando discos de Carol King con doce años, quién me iba a decir que iba a estar doce años presentando las campanadas.

-¿También tiene los mismos nervios de la primera vez?

-No, porque nervios no suelo tener. Es ponerte ahí y saber que lo tienes que hacer bien, y no te puedes permitir ni nervios ni nada.

-¿Y el año que no la llamen?

-Habrá un poco de pena, pero también de alegría por poder estar en tu casa.

-¿No se enfadará tanto como Ramón García?

-Bueno, yo creo que no se ha enfadado, lo que pasa es que le da mucha pena porque era el 60 aniversario y él es de la casa, es nuestro compañero. Se ha optado por alguien que estaba ahora en la casa haciendo un programa y me parece fantástico porque son dos cracks. Se le va a echar de menos.

-Esos dos cracks no son otros que Jordi Cruz y Pepe Rodríguez...

-Ahí donde les ve tienen su retranca. Pepe es muy gracioso y Jordi el año pasado estuvo más cuidadoso pero creo que este año se va a soltar mucho más.

-¿Le gustaría que le invitaran al MasterChef Celebrity?

-Claro que sí, pero creo que me agobiaría mucho y además es muy duro. Cocinillas sí lo soy, porque soy madre de familia y vasca. De todas formas, qué bien Miguel Ángel Muñoz, era para comérselo. Es el que más me ha sorprendido, porque a Cayetana la conocía más.

-¿Cómo son esos momentos previos a las uvas ya en la Puerta del Sol?

-Siempre he dicho que me gustaría que viniera una cámara a grabarnos. Con Ramón nos agarrábamos de la mano y decíamos vamos a por ello. Yo estoy con un plumas puesto todo el rato hasta que me dicen que quedan cinco segundos. Es muy bonito y hay un catering y además cada uno lleva lo que puede. Yo suelo llevar alguna cosa que he hecho yo, y normalmente me meto dentro del vestido alguna prenda u objeto de alguien que ha sido importante para mí por algún motivo. He llevado cosas de Pablo Alborán, de Rafa Nadal, el año pasado algo del padre Ángel por su solidaridad, y este año quiero llegar algo relacionado con la cultura porque creo que este año ha empezado a resurgir un poco, porque España es un país con mucha cultura y arte.

-¿Correrá este año la San Silvestre?

-Me gusta hacerlo. Este año han adelantado un poco la salida e igual sí puedo. Suelo hacer los diez kilómetros en hora y cinco, hora y diez, pero el año pasado, como estaba embarazada, lo que hice fue salir a caminar el día anterior. Si veo que no me va a dar tiempo, porque la citación cada vez se hace antes por seguridad en la Puerta del Sol, pues igual lo que hago es correr el día anterior o al día siguiente. Es como un clásico para mi, y además la organización me deja ir delante y cuando llego hay un coche de producción que me saca de allí.

-¿Cuáles serán sus objetivos para el nuevo año?

-Pues recuperar la marcha que llevaba corriendo, hacer cosas bonitas, dedicación a la familia y esta a gusto, lo que hacemos todos.

-¿Y el balance del año que se va?

-Buenísimo, imagínese. Terminé el otro dando las campanadas embarazada y ha sido un bebé, el programa va muy bien, hasta el punto que en 2017 celebramos el 20º aniversario. Yo estoy muy asentada.

-¿Cómo le gustaría celebrar ese aniversario?

-Haremos algo especial seguro porque se lo merece. Yo empecé el 7 del 7 de 1997, en el plató número siete, el día de San Fermín y, excepto los pocos meses que estuve en la tarde, llevo ahí todos los días sin coger vacaciones, de manera ininterrumpida. He faltado poquísimo.

-El programa tiene tres años menos que los que lleva usted en la casa...

-Sí, empecé con Imanol Arias presentando la gala Fotogramas en el 94.

-¿Tiene ganas de contar con un programa propio en prime time?

-Sí, a cualquier profesional le gustaría, pero Corazón es un regalo, por el horario, la aceptación del público... Estoy agradecida porque hayan contando conmigo para tantos proyectos y lo otro ya llegará.

-¿Se pensaría a estas alturas dejar TVE?

-Si hubiera un proyecto bonito dejaría TVE e iría donde fuera, pero creo que cada cadena tiene ya sus propias caras.

-¿Y centrarse en la interpretación?

-No tengo tiempo para la interpretación, porque tendría que estar muchos días rodando y dejar mucho tiempo Corazón. Además, siempre te dan papeles de presentadora y no me apetece.