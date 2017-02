"Hoy hay músicos que eligen una guitarra por ser más cool, y eso ya es un problema"

-¿Es difícil hoy en día sacar un nuevo disco?

-Te la juegas. Yo lo hago lo mejor que sé, y después de 27 años quería esta vez dar un giro y encontrar mi propia casa. Ahora hay más herramientas que antes, pero hay quemanipularlas, y yo soy muy negado para las redes sociales.

-Lo que está claro es que nadie saca un disco para hacerse rico hoy en día...

-Me preguntan que para qué hago un disco, si la gente no lo va a comprar, pero lo hago porque soy músico, siempre he estado y estaré sacando discos, hago lo que debo.

-¿Realmente ha compuesto 'Capitol' en el hotel del mismo nombre de la Gran Vía madrileña?

-Sí, fue compuesto en ese hotel, ahí me quedaba hasta las 7 de la mañana, mirando el flujo de la gente tanto en Callao como en la Gran Vía. Al final, lo que veía era a mí mismo. Si 'Babilonia' cuenta lo que me sucedió de piel para afuera en los últimos 3 años, 'Capitol' cuenta lo que sucedió de piel para adentro.

-¿Le cuesta ahora componer más que antes?

-Lo que pasa es que con el tiempo hay más cosas hechas. Me fascina leer, y por ello debería escribir mejor. Ponerme a escribir es sencillo, pero quedarme con lo que me guste es más difícil, pero sí, en general creo que escribo mejor ahora y me cuesta menos.

-¿Y qué aporta de novedoso 'Capitol', en comparación con otros trabajos anteriores?

-Soy muy clásico, pero en este disco me han dicho que tengo la mejor colección de canciones desde 'El Dorado'. Hay cinco o seis que se defienden solitas.

-Hay una, 'Barcelona', que invita a la polémica, por aquello de no querer que se produzca la independencia catalana...

-Es simplemente una cuestión de posicionamiento. No he visto ninguna declaración de alguien explicando el por qué le gustaría serguir siendo español. He intentado contar cómo me sentiría si me quedase sin Cataluña. Es uan cueastión de cariño, porque no quiero que se vaya de España.

-¿Y usted sigue siendo independiente?

-Mi independencia existe desde eo primer disco, nunca me han dicho cómo hacerlo. Cada disco no es un libro distinto, soy nóstico, no agnóstico.

-¿Y triste?

-Los últimos años me han dicho, sal del sótano de una vez, que ese niño de triste ya no. He conseguido salir del sótano de la tristeza y no ceo que vuelva. En este disco hay mucha ironía, Creo que 'ironía' debería ser mi segundo apellido.

-Una vez dijo que había canciones en su repertorio que no las iba a volver a cantar en los conciertos...

-Porque hay canciones que duelen y por eso cuanto más pueda evitarlas, sin que el concierto se resienta, mucho mejor.

-¿De quién ha aprendido más Carlos Goñi?

-Descubrí los 70 a los 80, y hay 4-5 años en los 70 en que te podías comprar cada día un disco munumental, hoy en día eso no pasa. Con Lou Reed y David Bowie llevaba caminando desde que tenía 14 años y el día que se vaya Eric Clapton me pegaré otra llorera igual que la que tuve con ellos, de los que he aprendido todo lo que he podido y son instituciones.

-Vamos, que queda claro que puestos a elegir se queda con la música de entonces antes que con la que se hace ahora...

-Hoy hay músicos que eligen una gitarra porque es más cool, y con ello ya tenemos un problema.

-¿De qué está más orgulloso usted?

-De lo que más orgulloso estoy es que la banda favorita de mi hijo Carlos, que tiene 27 años y es un fanático de la música, sea The Doors.