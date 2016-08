"La gente del PP tiene que salir del armario"

-Se acabó lo que se daba. ¿Esperaba un final así para Hable con ellas?

-Este mundo es una carrera de ratas, donde prima el sálvese quien pueda y por tanto estaba muy preparada. Cuando estaba en TNT tenía un 'guasap' lleno de personas y cuando lo dejé desaparecieron casi todos. A mí no me pasa nada, no necesito trabajar, era solo para que mis amigas me vieran.

-¿Soledad León ha vivido la experiencia con nervios o con tranquilidad?

-Lo afronté con nervios, pero también con templanza y tranquilidad, porque al fin y al cabo sólo era un proyecto televisivo que como he dicho no necesitaba, era una oportunidad para divertirme y reflejar unos puntos de vista que las personas quieren que estén reflejados, porque no todos los que salen por la noche en televisión tienen que ser jóvenes, las personas de una determinada edad pueden aportar su granito de arena.

-¿Qué aportó usted para que terminara convirtiéndose en la quinta presentadora?

-Bueno, yo no tenía una trayectoria periodística ni cinematográfica, pero me llamaron, probamos y les gustó la naturalidad y la sofisticación y, por supuesto, mi glamour.

-¿Cree que se han echado en falta ausencias de otras etapas?

-Ha habido una buena conjunción pero no había ningún perfil claro, cada una teníamos que ser como nosotras mismas. Yolanda Ramos es una maravillosa actriz, una gran cómica, y Marta Torné una bestia televisiva y yo no tenía ese perfil.

-¿A quién le hubiera gustado entrevistar en Hable con ellas?

-A la gente le interesan mucho los personajes anónimos, pero no hubiera estado mal entrevistar a Scorsese, Woody Allen o a mujeres como Cuqui Fierro o una anónima vecina mía de Londres.

-¿Cree que era un programa solo para mujeres?

-No lo sé, creo que era para todo el mundo, para la gente que le gusta la moda, con Alba carrillo, el mundo del corazón, por Rociíto... Además Mónica hace muy buen periodismo y Sandra igual.

-Usted no es una 'chica Almodóvar' sino una 'chica González'...

-Sí, trabajé en TNT hace diez años con Jordi González y luego me fui a vivir a Londres. Digamos que soy una persona anónima que no soy semipija, soy pija.

-A diferencia de otras compañeras no ha dado muchos besos a sus invitados...

-Yo no he dado besos por el maquillaje y educación, no me apetece, es algo que he aprendido de las divas de Londres, como Joan Collins, que saluda a todos con la mano.

-¿Y cómo lleva eso de ser catalana en estos tiempos?

-No soy catalana, soy una 'socialité', gente que no necesitamos hablar de nuestra ciudad de origen. He nacido en el mundo.

-Y que es del Partido Popular...

-Yo no soy panfletaria de nada pero sí soy del PP, aunque no estoy todo el día hablando del PP. Eso sí, hay que romper ese mito de que los del PP nos ocultamos, tenemos que salir del armario. Esto es como la vaselina que resbala y va sola. Todo va a caer por su propio peso y tendremos a Rajoy de presidente.

-¿También es fan de Rajoy?

-Soy civilizada pero soy más 'aznarista' que 'rajoista'.

-¿Se ha imaginado que gobernara algún día Pablo Iglesias?

-En el ochenta y pico estaba Felipe y yo vivía perfectamente. Estamos en una democracia y supongo que tampoco pasaría nada. De todas formas, tú votas por un ideal y éste estaba dirigido por él.