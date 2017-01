"Me diferencio de Chicote tanto en mi forma de cabrearme como de comunicarme"

-¿Qué se puede esperar de Este hotel es un infierno?

-Este programa promete, porque la gente va a reír, como yo, que también he llorado, me he cabreado... Cada program tiene de todo, un momento que me odian los personajes, otro que me quieren... Acabé muy lleno, muy satisfecho de haber podido ayudar a alguien de cambiar su dinámica de vida, porque a algunos les quedaban meses, y nosotros les hemos enseñado el problema, y les hemos reformado el hotel, en parte, para que lo puedan ir arreglando con tiempo.

-¿Había dormido alguna vez antes en hoteles así?

-Le decía al equipo que llevaba media vida durmiendo en hoteles de este tipo porque cuando iba a los concursos de hípica, dormíamos en pueblos pequeños en los que no había otros.

-¿Le daba miedo ponerse al frente de un programa de TV?

-Muchísimo, acojonado estaba, pero siempre me ha gustado mucho la TV. He hecho cosas de actor y las cámaras no me preocupan, pero sí me causaba respeto por dónde me estaba metiendo, aunque el formato le conocía de EEUU y me encantaba. Al principio fue duro porque decirle a un tío que no conozco ciertas cosas fue violento, pero la dinámica era que tenia que hacerlo para ayudarle.

-¿Un programa como éste puede ser beneficioso para el sector hotelero o perjudicial por ver cómo están algunos hoteles?

-Si uno se queda sólo con el principio, que enseña lo malo, sería negativo, pero cuando han entendido lo que tienen que hacer y las reformas que les hemos hecho, porque hemos dejado unos hoteles fantásticos, con una gente fantástica, te apetece ir al hotel y la gente pensará que si van ahí irán a ese hotel.

-Por si ya no lo era, ahora va a ser más famoso gracias a la TV...

-La fama no me obsesiona, a mi marido un poquito más. Yo llevo desde los 12 años en la hípica, muy expuesto. No entra en mis planteamientos la fama, simplemente el programa me gustaba y el canal también. Me habían ofrecido 20.000 realities y había dicho que no porque no estaba a gusto y en este sí, y el resultado es fantástico. Eso sí, este programa me va a venir muy bien, tanto a mi marca personal como a la hotelera.

-¿Han censurado algo?

-Shine ha cuidado a las personas de los hoteles y a mí, y los montajes han sido muy respetuosos. No hemos censurado nada, ni incluso mis desnudos, porque a mí me decían que me metiera en la ducha y lo hacía.

-Le van a comparar con Chicote, por aquello del parecido a priori con Pesadilla en la cocina...

-Soy fan de Chicote pero, al margen de que algún taco se me escapa, somos muy distintos, tanto en mi forma de comunicarme como de cabrearme. Lo que más he aprendido es a escuchar, porque tengo que enterarme de cuál es el problema de verdad. Chicote es una maravilla, es adictivo, pero somos distintos.

-¿Fue a ver la grabaciones su marido?

-Vino conmigo a rodar uno de los programas y estaba impresionado por lo duro que es, una semana de convivencia. He dormido con ellos, es mucha intensidad, estaba asustado, pero al final estaba muy a favor. Lo peor fue que tuve que estar tres meses sin ver a mis dos pequeñas, pero las pasadas navidades me desquité y estuve de viaje con ellas y Carlos dos semanas.

-¿De dónde saca tiempo, entre sus hijas, sus hoteles y ahora el programa de TV?

-Solo puedo decir que a las mujeres las entiendo cada vez más, son madres, trabajan, son admirables. Lo he logrado durmiendo cada vez menos, pero cuando haces algo que te gusta encuentras el tiempo. Eso sí, lo mejor que he hecho en mi vida ha sido tener hijos, y de lo único que me arrepiento es de haberlas tenido tarde, porque de haberlo hecho antes habría tenido más de dos, pero ahora mi marido ya no quiere más, aunque yo sí los tendría.

-¿Por qué se metió a hotelero?

-Porque me caí del caballo preparando mi cuarta olimpiada, me rompí la espalda, y como había montado ya el primer hotel con Carlos, y nos iba bien, nos dedicamos a ello.

-¿Soñó alguna vez con tener tantos hoteles?

-Ahora tenemos 23 abiertos y abrimos pronto siete más y tenemos ya firmados uno nuevo en San Sebastián, y otros dos en Francia. Sueñas pero no crees que va a ser realidad, pero la clave es trabajar mucho y rodearte de gente que piense igual que tú, como con este programa. El éxito de mis hoteles es mi equipo, porque tienes que delegar. El reto del futuro no es llegar a cien, que sí voy a llegar, sino hacerlo con la misma filosofía que he tenido hasta ahora, que el equipo esté a la altura de los nuevos hoteles.

-¿Echa de menos la hípica?

-Echo de menos la competición, más que montar a caballo, ya que dejé de montar completamente porque cuando has competido a alto nivel montarte para darte un paseíto se te queda corto.

-Después de triunfar tanto en su vida, ¿está preparado en caso de que el programa fracasara?

-La hípica te enseña el éxito y el fracaso, que en el deporte solo dura 24 horas. Ni me creo los éxitos ni los fracasos, espero que lo tenga pero he dado el cien por cien de mi y me lo he pasado fenomenal.