"No comprendo que la gente se escandalice porque salga una mujer con un pecho al aire"

-'Bajo sospecha' y ahora 'La catedral'. Parece que elige bien sus proyectos de TV...

-Me eligen bien a mí. Yo tengo la suerte de que quieran contar conmigo y yo pongo mi granito de arena. Estoy muy contenta de las cosas que he hecho en TV y espero hacer más, sobre todo si son productos potentes como estos.

-¿Qué tiene que tener un proyecto para que usted diga sí?

-Los guiones, el personaje que me guste y me sienta bien, que lo vea algo difícil y no haya hecho, mas los compañeros. En fin, todo.

-¿Qué destacaría del que ha llevado a cabo en 'La catedral del mar'?

-Ha sido un personaje muy duro. Doy vida a Francesca, la madre de Arnau, el protagonista, pero cuando ella era joven, una mujer campesina super enamorada de Beltrán y su sueño era casarse. Lo malo es que en aquella época existía el derecho de pernada y sufre eso y se destruye como persona. Intenta sobrevivir de aquella manera, rechaza a su hijo, es un personaje muy duro con el que la gente va a sufrir.

-Su personaje es violado en muchas ocasiones, ¿cómo llevó el rodar ese tipo de escenas?

-La verdad es que no lo había hecho nunca, pero intenté hacerlo con mucho respeto porque cada día salen noticias aberrantes sobre violaciones, y además era una responsabilidad como mujer. Mi personaje además lo continúa en el tiempo Natalie Seseña, que es una de las mejores actrices que hay. En cuanto a aparecer desnuda hay que pensar que todos hemos venido al mundo desnudos. No entiendo que estemos viendo el telediario, mientras comemos, y que nos parezca normal ver a alguien muriendo pero que de repente salga una mujer con el pecho desnudo y todos parecemos escandalizarnos.

-¿Tuvo que hacer casting para este personaje?

-Bueno, yo hice casting hace dos años para la serie, porque este proyecto llevaba bastante, pero fue para hacer otro personaje. Luego me llamaron para ese, aunque en el fondo es una colaboración. No había leído la novela, pero la leí para construir bien a Francesca.

-¿Qué le gusta más de estas series de época?

-Una de las cosas más divertidas es pensar si yo hubiera nacido en esa época cómo me vería. En esta además me ha gustado la caracterización, que es una pasada, increíble, un trabajo my bueno.

-¿Ha notado realmente el tener dos Goya en su currículum?

-Sí, me han llegado más proyectos. Se nota en eso y en que estoy eligiendo más.

-¿Es decir, que es un mito lo de que un Goya perjudica al final a una actriz?

-Digamos que la maldición está en general en la profesión, que es un muy inestable, muy dura, porque somos muchos y en realidad trabajamos poco. El 90% de los actores está en el paro y yo tengo muchísima suerte.

-¿Al tener que elegir más también tiene que afinar más con los proyectos?

-En realidad es algo que he hecho siempre, he participado en trabajos en los que quería estar, y me daba igual si eran superproducciones o no. Ahora me llegan más y me los leo todos y elijo, aunque alguna veces se solapan algunos entonces tiro de la intuición y apuesto por lo que creo que como artista me gustaría más.

-Acaba de estrenar también 'Los del túnel'...

-Sí, es una comedia muy coral y muy divertida, y también he estado rodando una tv movie, una historia real sobre una mujer que rescataba a otras mujeres en campos de concentración, durante la Segunda Guerra Mundial, e intentaba sacarles de ahí, con TV3 y TVE.

-¿A qué achaca el haber rodado nueve películas y tener dos Goya en apenas cuatro años de carrera?

-A la suerte, un poco, y al trabajo, dar el cayo. A veces no sé si hay una fórmula matemática, lo que depende de mí es dejarme la piel en cada cosa y es una suerte para mí que sigan contando conmigo. No me lo esperaba, pero hay que ir poquito a poco

-¿Nota ya que es una persona popular?

-Lo noto sobre todo dspués de 'Kiki', pero la gente es muy respetuosa y no tengo problema, es bonito. Las cosas las hacemos para el público y ver que conectas es lo mejor que te puede pasar.

-Y encima gustas tanto en papeles dramáticos como de comedia...

-Eso lo dice usted. Soy actriz y me gusta probarme y hacer cosas diferentes, y por eso tengo ganas de hacer de mala, de sacar ese lado que todavía no he sacado, pero que llegará.