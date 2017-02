"Me encanta ver las tetas caídas de Kate Winslet, porque es ver su verdad"

-¿Qué es lo que más le atrajo de 'Sé quién eres'?

-Lo que más me enganchó fue el poder trabajar con Pau, que ya lo había hecho, y me gusta mucho como director, y después que fuera un papel protagonista, porque nunca lo había tenido. Porque en 'Cuéntame cómo pasó', por ejemplo, era secundaria. Además me gustó de qué iba la serie, porque mi género favorito es el trhiller y me gusta mucho el personaje de Eva Durán.

-Una Eva con un look muy distinto al de las abogadas que veníamos viendo en otra series...

-Sí, porque luché mucho para que esta mujer no estuviera sexualizada. Hoy en día, por mucho que queramos ir de feministas, siempre está todo muy sexualizado con la idea de vender. Y en este caso, el atractivo de Eva Durán es su carisma e inteligencia. Lo del pelo corto es porque vi un documental sobre la vida de Jean Seberg, una actriz a la que admiro y me gusta mucho, que iba en contra del racismo y creía en la libertad y en la justicia.

-Por lo que no sé si habrá luchado o no es por no salir tan desnuda como en 'El artista y la modelo'...

-Bueno, en aquel caso tenía ganas de quitarme ya la ropa desde que supe del proyecto. Creo que me daría más vergüenza una escena sexual que esto que hice. Debes hacer las cosas lo más verosímiles posible. Me encanta Kate Winslet, me encanta ver esas tetas ya caídas porque es ver su verdad. No te fijas en que es perfecta, porque no todos los personajes tienen que ser perfectos. No somos modelos.

-¿Por qué se ha prodigado tan poco en TV?

-Ha sido un poco de todo, la vida, las cosas que me gustan y las que no, qué tipo de actriz soy y para qué cosas me llaman. No soy una persona muy mediática, pero he hecho cine, cosas serias, y lo elijo, y me gustan productos de calidad. Es una nueva etapa en mi carrera. Siempre he esperado mucho para entrar en la tele, he estado más en el cine, y lo quería hacer con un producto de calidad.

-¿Y qué tipo de actriz es usted?

-Una sabe cuáles son sus limitaciones y el físico que tiene y lo que tú das en cámara. Yo siempre he estado más ligada al cine, haciendo más cosas serias, de autor. No he hecho nunca una serie de adolescentes, aunque no ha sido nada buscado, se ha dado así y es lo que me gusta realmente.

-Decía usted que ha hecho cosas 'serias' y poca comedia. ¿En qué categoría incluiríamos 'Cuéntame...'?

-Podría considerarse también comedia pero además es una serie de ocio que cuenta a la historia de nuestro país, una serie súper cuidada, que demuestra que hay muy buenos productos en España.

-Por cierto, ¿no hay posibilidad de volver a retomar su personaje en esa serie de TVE?

-No creo, porque el dejar de aparecer no fue cosa mía, decidieron que ya estaba. Pero igual me vuelven a llamar.

-Con las buenas audiencias de 'Sé quién eres' supongo que ahora le llegarán más ofertas...

-Nunca se sabe, pero lo que está claro es que me dará mayor visibilidad, a nivel mediático y podré trabajar más en la TV.

-Se ha comparado mucho esta serie con otras anteriores de suspense como 'Bajo sospecha'...

-Las comparaciones son odiosas, y el espectador va a lo que es bueno, es listo y ve lo bueno, como esta serie. Si la están viendo es porque les dar mucha alegría, porque es muy divertido ver algo que te gusta, estar enganchado, forma parte de tu vida y de tu ocio.

-¿Se le están dando oportunidades a la gente joven en el mundo de la interpretación?

-Yo creo que sí, que cada vez es mejor la ficción y cada vez nos dan más oportunidades de mostrar el talento que tenemos y poder desarrollarnos como actores. La TV nos da oportunidad de que podamos ser más, si solo dependiéramos del cine trabajaríamos cuatro en este país, porque se rueda mucho menos. A nivel mundial, las series son lo que funcionan, lo que nos da de comer, lo que nos deja expresarnos a través de un personaje, para conectar mejor con el público, y es una oportunidad para que todos trabajemos más.

-¿Ha salido su gremio ya de la crisis?

-Depende de con quién hable. En mi caso siempre he tenido suerte y he ido trabajando en esto, más o menos, pero a otros amigos míos les pasa lo contrario. Es una profesión con muchísima incertidumbre.

-Por cierto, usted estaba el día en que Fernando Trueba dijo lo que dijo. ¿Qué le ha parecido este boicot a 'La reina de España'?

-Tremendo, apoyo y siempre apoyaré a Fernando Trueba, porque sí, estaba ese día en el discurso y simplemente era una broma. Creo totalmente en él como director y creo que las personas que han hecho todo eso deberían ser más constructivas y menos destructivas, porque este señor nos ha dado muchísima cultura en nuestro país. Si por cuatro declaraciones nos vamos cargando a esta gente que nos da todo eso nos estaremos perdiendo algo muy valioso.

-¿La culpa es de las redes sociales?

-Lo que pasa es que se juzga muy duramente y con las redes sociales se hace mucho daño. Nos deberíamos reeducar un poco, aunque eso no signifique que no podamos decir lo que pensemos, pero siempre dentro del respeto. Es un compromiso que tendríamos que tener todos. Me gustaría que nuestro carácter fuera distinto, que nos gustara lo que tenemos, la cultura, la política, en vez de destruirlo.