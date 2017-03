"Las cosas buenas siempre tienen que tener algo de suspense"

-¿Quién ese ese 'Félix' con el que vuelve a la TV?

-Un personaje que se dedica a dar clases de literatura en una escuela secundaria en Andorra para estar cerca de su hijo, porque acaba de descubrir que tiene uno, aunque éste no sabe quién es su padre. Intenta crear un vínculo con él y a lo largo de la serie va a ir procesando esa paternidad, pero la trama principal es que se empieza a enamorar de alguien que todavía no conoce y que antes de conocerla del todo ella desaparece y él la va a ir buscando. Confía en un amor que no conoce pero que él sabe que es el amor.

-¿Qué le cautivó del guión de 'Felix'?

-Es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. A Cesc Gay siempre le admiré muchísimo. Cuando lo vi en 'La ciudad', en 2003, me pareció como un director, no mejor ni peor que otro, sino que era la primera vez que hablaba un tipo de mí. Siempre admiré mucho su trabajo y cuando me llamó 'La pistola en cada mano', me pareció hermoso, pese a ser una experiencia de sólo tres o cuatro días. Cuando me llamó para esto, me venía a contrapelo, porque yo necesitaba pasar más tiempo en Argentina con mi familia, pero es tan lindo el proyecto, tan hermoso el personaje, que son de esas cosas que no puedes decir que no. Los guiones están tan bien escritos, los personajes tienen tanto cuerpo, que es una propuesta muy difícil de encontrar.

-Se ha definido la serie como un thriller romántico lleno de humor y misterio...

-Sí, tiene eso. Lo difícil de Cesc como director y de nosotros como actores es establecer ese vértice entre lo que es el thriller que te tiene que atrapar y esos toques de humor. Es un equilibrio que hay que ir encontrando.

-¿Qué supone para usted participar en una serie de las llamadas de nuevo formato?

-Es un privilegio como actores latinoamericanos o hispanoamericanos poder participar en esto. Hay series maravillosas, como 'Breaking Bad', 'Mad men', 'House of cards', y ojalá en hispanoamérica pudiéramos alcanzar esa riqueza, ese nivel de guiones y de realización. Festejamos que desde aquí que se pueda elevar el contenido televisivo. Muchas de las series que vemos son hasta mejores que las películas, te atrapan y te las comes. Otra gran diferencia de otras series que yo hice, en las que había dos o tres directores, es que en esta está toda escrita, producida y dirigida por Cesc, es un formato más autorial.

-Y encima, al emitirse en Movistar +, no hay que mirar las audiencias...

-Ojalá que lo vea todo el mundo, porque todo lo que uno hace le encantaría que tuviera éxito, aunque desgraciadamente muchas cosas que hacemos no lo tienen y te da mucha pena porque las valoras mucho. El éxito de algo no sólo depende del resultado, sino de toda la plataforma de promoción y distribución, o del momento en que salga. La propuesta es apostar por la calidad, pero que sea entretenida, tenga calidad y te atrape. Un maestro mío decía que las cosas buenas siempre tienen que tener suspense, sea del género que sea, y esta serie lo tiene. Me da pena que no se puedan ver otras temporadas, porque está todo muy cerrado, porque es tan hermoso todo que me gustaría que pudiera seguir.

-Desde 'Luna, el misterio de Calenda', no había vuelto a trabajar en una serie española...

-Hacía mucho que no volvía a trabajar en España, y está bueno. Antes hice 'Al filo de la ley', una serie más clásica'. Me lo ofrecieron muchas veces, he tenido el privilegio de tener muchas propuestas en España, pero los últimos años estuve trabajando mucho en Argentina, Uruguay, Brasil yMéxico. Ahora sí se dieron todas las condiciones para tener ganas de venir. Era un proyecto diez.

-¿Todavía cree que existen proyectos 'diez' después de trabajar para HBO con 'El hipnotizador'?

-No quiero comparar una cosa con la otra, porque son muy diferentes, pero este proyecto la particularidad más grande es que está Cesc Gay detrás, y estoy muy agradecido que me haya llamado. Por él también es 'diez', porque va a ser un gran compañero de ruta.

-Usted que ha estado a caballo entre España y Argentina, ¿en los últimos años ha evolucionado más la ficción allí o aquí?

-Creo que lo que ha ocurrido en España es que quizás la crisis del 2008 afectó mucho al terreno del cine, a su producción, y a la hora de aprobar un presupuesto se empezó a apostar más en la TV y la ficción empezó a crecer mucho y a generar mucho contenido. Yo lo he visto de lejos pero cuando venía lo veía y el cine sufrió un poco después de la crisis pero también se está rearmando. Son características muy diferentes en los dos países, por eso esta iniciativa es muy importante porque se está apostando por la gran calidad dentro de las series y eso los actores lo agradecemos muchísimo, y también creo que lo va a agradecer el público.