"Lo mismo dejo a Fran Rivera por otro hombre más joven"

-¿Cómo valora este nuevo cambio de registro de 'El gran reto musical'?

-Me lo he pasado muy bien, han sido diez programas maravillosos, porque ha sido un cambio de registro total. En MasterChef era como más seria, porque en el fondo esas personas se están jugando su futuro y ese formato tampoco te da para ser de otra manera. Un presentador debe saber cambiar de registro y darle al programa lo que necesita, y 'El gran reto musical' necesitaba diversión, pasarlo bien y yo bien me lo he pasado.

-Es decir, que vamos a descubrir a una nueva Eva...

-Pues no lo sé. Yo llevo toda la vida igual, pero eso dicen. Yo no soy periodista, no tengo ni idea de tele, y yo lo que hago es ponerme delante de una cámara para pasármelo bien e ir intentando aprender en cada programa. Con éste he buscado pasármelo bien. Yo no dejaba de ser yo en MasterChef tampoco, pero ahí no pegaba que yo me pusiera a cantar o bailar, por muchos momentos divertidos que pueda tener.

-¿Le ha resultado más fácil hasta ahora lidiar con anónimos, niños o ahora famosos?

-Yo ya me he hecho un máster en personas famosas, niños, celebrities cocinando, en celebrities intentando adivinar quién canta... Que me echen lo que quieran. Eran muchos años presentando Masterchef y ojalá dure toda la vida, y ya estamos en la grabación del quinto, pero al final te apetece como si estás todo el día en una redacción haciendo lo mismo, que si un día te toca hacer fuera una entrevista mucho mejor. Puedo compaginar los dos y es maravilloso.

-Y más supongo que TVE apueste ahora porque se ponga al frente de otro programa...

-Yo estoy encantada de que confíen en mí, porque es una cadena maravillosa para trabajar. Que me den un programa para mí y pueda disfrutarlo, porque me encanta, no puedo pedir más profesionalmente.

-Si fuera concursante de este espacio, ¿qué tipo de música elegiría si pudiera?

-Controlo mucho más la música española, como el pop o lo que nos suena a todos. Para que brillase un poco me vendría bien a lo mejor un tema como Eurovisión, que me sonarían.

-Si participaran en el programa, Jordi, Pepe y Samantha, ¿quién cree que lo haría mejor de los tres?

-Pepe, porque Jordi, entre que lo piensa y no lo piensa y le pone tres citronelas se le ha pasado el tiempo, y Samantha es tan despistada...Lo mismo está escuchando a Alejandro Sanz y te dice Julio Iglesias. Pepe lo haría mejor siempre que le pusieran rock, porque es muy rockero, le encanta todo lo que tiene que ver con el rock.

-¿Y cómo fue compartir plató con Francisco Rivera, tuvo mayor apoyo por su parte?

-No, en eso soy totalmente neutra, como la legía.

-¿Se animó é a ir por ser usted la presentadora?

-Eso tendría que preguntárselo a él, pero se rió mucho porque es un tío muy divertido y se implicó y jugó mucho.

-¿Y cómo le ve como compañero de profesión, ahora que colabora con Espejo Público?

-Ser presentador o ser tertuliano no tiene nada que ver, porque precisamente lo que tiene que hacer el primero es no emitir nunca su opinión, no te puedes decantar. La verdad es que no le he visto.

-Sí le vio en su cuarenta cumpleaños, que creo que celebraron en Marrakech...

-Sí, lo celebramos allí. Ya es un cuarentón, se me está haciendo un hombrecito, no sé, lo mismo lo dejo por otro más joven.

-¿Es usted 'fiestera'?

-¿Qué es ser 'fiestera'? No, yo soy muy casera, me gusta reunirme con mis amigos, pero casi siempre en casas, y sí, soy la que coge el micro, la más bailonga. Eso sí, canto como fatal, como un perro.

-¿Qué hace peor, cocinar o cantar?

-Mire, espero hacer mejor lo de presentar, que es por lo que me pagan, porque como presente igual que cocino o canto voy a pasar más hambre. Y evidentemente me veo muchos fallos, pero el programa lo veo muy bien, que al final es de lo que se trata.

-¿Hay alguna banda sonora de su vida?

-La banda sonora de tu vida va cambiando. Quizás si tuviera que elegir una canción en concreto me quedaría con 'Fiesta', de Raffaella Carrá, porque estoy en un momento muy bonito, tanto a nivel profesional como personal, y además es que ella me vuelve loca. Creo que ha sido a la única persona que le he pedido hacerme una foto con ella.

-¿También tiene algún programa preferido que no presente usted?

-Me da como presión ponerme a ver un programa cuando estoy en casa, y por eso me pongo algo que no tenga nada que ver conmigo, como una serie, la disfruto y ya está. Soy muy fan de 'Modern family', me hace no pensar absolutamente en nada.

-¿Ha tenido que pensar alguna vez en una oferta de las privadas?

-Espero que mi carrera esté siempre en TVE porque es una cadena en la que me siento muy cómoda, pero he trabajado en otras muchas, en Telecinco estuve un año y medio, en Antena 3 otro programa, dos o tres seguidos en los comienzos de La Sexta. En la única que no he trabajado es en Cuatro, y me gustaría hacerlo porque tendría cabida algún formato para mí, pero hay mucha vida por delante.

-¿Y en esa vida realmente nunca se ha cansado de MasterChef?

-Pues no, porque cuando haces un talent, cada programa y cada temporada es distinta, porque al final el programa te lo dan los concursantes y como cada año cambian, cada año es una aventura nueva. Masterchef tiene mucho oxígeno, porque sales un día a hacer exteriores. No me he cansado todavía.