"En este país nos la cogemos mucho con papel de fumar"

-¿Realmente cree que esta cuarta es la mejor edición de Top Chef?

-Por supuesto, si hay una cuarta edición y no es mejor que las anteriores es porque no has hecho bien el trabajo. Los deberes hay que hacerlos y sin ese espíritu de superación que tenemos todos en el programa no estaríamos contentos trabajando. Cuando empezamos a plantear esta cuarta temporada se notaba el runrún de querer ir más allá, y creo que lo hemos conseguido.

-¿Cuesta cada vez más hacer un programa así?

-Si no cuesta no tiene gracia. Con tanto tiempo tienes una experiencia que no tenías en el principio y más herramientas para hacer que la cosa vaya creciendo. Ya sabes dónde puedes mejorar y hacemos el ejercicio de ver la temporada y mirar lo que se puede mejorar. Yo ya tengo 10 o 15 pruebas apuntadas para el año que viene. Para eso las redes sociales funcionan de mayoría. Cuando hagamos la quinta, que confío plenamente que la haremos, pasaré el listado a la productora. En un año a lo mejor apuntas 100 y luego de ahí sacas seis.

-Después de rodar tantos programas, ¿se apuntaría ya como concursante?

-En la primera edición quizás no lo habría hecho, pero ahora, después de ver dónde te lleva la competición, me apuntaría de cabeza. Igual me echasen el primer día, pero no me apuntaría para ganar sino apra vivir la experiencia, que es apasioannte. Ver cómo la disfrutan otros te hace sentir envidia.

-¿Y con cuál pruebas sufriría más?

-Como de las de esta edición no puedo decir nada, de las anteriores la más complicadada para mí podría ser cualquiera qeu tuviera que ver con la casquería porque no es mi fuerte ni como cocinero ni como 'comedor', no es un producto que me gusta consumir ni cocinar. También es problemático el tiempo y el desconocimiento de lo que te vas a encontrar, algo que es crucial y sin lo que no existiría Top Chef. Normalmente, cuando miras en una competición a tus rivales piensas que o te barren o que a esos les ganas, hasta que te dicen lo que tienes que hacer. Además, en un restaurante cuando cocinamos nunca lo hacemos con el tiempo corriendo al revés.

-¿Por esos motivos suyos es por lo que cree que cada vez más gente quiere participar?

-Mucha gente se ha apuntado a esta edicón porque todos han visto que todos y cada uno de los concursantes anteriores han recibido un muy buen rédito de su experiencia y van hablando muy bien de ella, y cada vez son más los que la quieren vivirla. Antes había muchos que eran reticentes por si no ganaban y quedaban mal, pero eso no es verdad porque venir a Top Chef y no ganar no quiere decir que seas peor. Esto es una cuestión de superar las pruebas de un mejor modo hasta llegar a una consecución. La final de la Copa del Rey la juegan el Barça y el Alavés, ¿eso quiere decir que son los dos mejores equipos del país? Esto es una competición más..

-¿El jurado es la gran estrella de Top Chef?

-No tiene por qué. Esto no va de ser mejores, sino de resolver las pruebas de un modo u otro, nadie quiere demostrar que es mejor que el otro, y mucho menos los miembros del jurado, hacemos un trabajo y todos ellos entienden que es juzgar el suyo. Si la cuestión es valorar la capacitación de cada una por currículum pondríamos todos el nuestro encima de una mesa y decidiríamos cuál es el que la tiene más grande.

-Dicen de Susi, pero usted también es de lágrima fácil...

-Yo soy un tío que me emociono y rindo mucho pero no ante lo que habitualmente lo hace la gente. Me rindo ante el esfuerzo, la determinación, el sacrificio, el trabajo. Yo no lloro en una peli de llorar y lloro en las olimpiadas, cuando suben a un podio y pienso que ese tipo lleva toda la vida entrenando para estar ahí y lo ha logrado y creo que eso es lo más emocionante del mundo.

-¿Le ha beneficiado mucho a sus restaurantes el éxito suyo en TV?

-Seguramente les ha ayudado, porque la TV da una presencia a un negocio al que la gente puede venir: Pero también es un ten con ten, porque por un lado te presenta mucho antes al gran público pero también el nivel de exigencia del público cuando viene es diferente.

-Además, en esta nueva temporada vamos a ver a los tres miembros del jurado en sus propios restaurantes...

-Después de coordinar en un mismo programa tu trabajo en la tele y en tu restaurante, qué más puedo pedir. A las dos cosas las quieres y tenerlas juntas es la bomba.

-¿Echa de menos algo de su vida de antes de la Tv?

-Si lo echara de menos volvería a ello. Me esforcé mucho en llevar una vida que me gustaba y apareció lo de la TV hace cinco años y me divierto, me gusta y puedo coordinar ambas cosas, proque tengo gente de mucha confianza y disfruto. Ahora no echo nada de menos, o a lo mejor tener un poco más de tiempo libre o pasar algo más de tiempo con la familia, pero disfruto tanto de lo que tengo que me he amoldado a ello.

-Le tengo que preguntar por cómo ha vivido todo el escándalo que se ha montado con Pesadilla en la cocina...

-Todo mi interés en Pesadilla es que todos los restaurantes superen su situación. Mi trabajo está bien hecho y ahroa es el departamento jurídico de Antena 3 el que tiene que tomar las decisiones que correspondan. Esto trasciende de lo personal.

-¿Y lo de que exigir a un chef extranjero hacer una paella sin chorizo?

-A mí me da rabia porque hay como determinadas enseñas culinarias que llevamos metidas en el corazón y decimos que no nos los toquen, pero, como dice un amigo mío, les pedimos a los extranjeros que hagan paellas como las de la Albufera y cuando vienen aquí les damos paellas de mierda. Vaya a una zona turística y mire las paellas que se sirven. No nos podemos quejar de un indio no sepa hacer tortilla sino se lo hemos enseñado. Si vieran lo que hacemos nosotros con su cocina patria igual nos pasaban a cuchillo. Nos la cogemos mucho con papel de fumar, que tampoco conviene.