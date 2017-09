“Como anfitrión, antes podías quedar bien con cualquier cosa, ahora es imposible”

-¿Cuál es realmente su labor o lo que le han encargado que haga en Ven a cenar conmigo?

-Contar lo que sucede en cada programa, desde el humor y la ironía.

-Le he leído que quiere ser “ese aprendiz de chef que le va añadiendo a cada plato su toque personal”. ¿Cuáles son sus gustos culinarios?

-Cuando era pequeño mi madre siempre decía: “Da gusto porque come de todo”. Y así sigo. Aunque hay algunas cosas, como la judía verde o la acelga, que no son de mis preferidas.

-¿Le quiere quitar a Carlos Hipólito, la voz de Carlitos en ‘Cuéntame’, la vitola de ‘voz en off’ más famosa de la TV?

-¡Qué va! -risas-. El papel de Carlos Hipólito en ‘Cuéntame’ es algo más que la voz de Carlitos, él es la voz de la historia de este país, en televisión. Mi papel en Ven a cenar conmigo es mucho más intrascendente.

-¿No se vería usted mejor al estilo Carlos Sobera en First Dates, dando la cara en pantalla?

-Si el formato lo requiriera, yo encantado. Pero aquí ellos son los anfitriones, no necesitan a nadie más.

-¿Es difícil ser buen anfitrión hoy en día por aquello de que cada vez somos más exigentes?

-¡Ya le digo! Antes se podía quedar bien con cualquier cosa, ahora es imposible. Imagine, además, intentar contentar a cuatro personas a las que apenas conoces. ¡El mérito de los participantes es enorme!

-¿En este programa es más importante ser buen cocinero, poner menús más caros o sofisticados o simplemente tratar bien a los invitados?

-Lo más importante es que el conjunto de la velada salga bien. A priori, la cena es la parte más importante, pero no pueden descuidar ni la decoración, ni el ambiente, ni los pequeños detalles. ¡Los concursantes lo valoran todo!

-¿El ir en el horario en el que iba Noticias Cuatro 2 es un peligro, por aquello de que a esa hora la audiencia del canal estaba acostumbrada a otra cosa?

-Evidentemente va a suponer un cambio para el espectador que escogía Cuatro a esa hora, pero creo que según vayan pasando los días, la gente se irá acostumbrando a que a esa hora la propuesta es otra.

-Con Atrápame si puedes hace doblete en la Comunidad de Madrid, ¿tiene preferencias si sólo uno pudiera triunfar?

-Nooo... ¡imposible! Son formatos que me encantan y que no tienen nada que ver el uno con el otro. Lo único que tienen en común es que los equipos que los hacen son fantásticos y que están llenos de ilusión. ¡Ojalá funcionen bien los dos!

-De nuevo con un concurso cultural. ¿Tanto le marcó ser el sustituto de Jordi Hurtado en Saber y ganar?

-Jajaja... aquellas semanas fueron inolvidables, pero lo mío con los concursos ya venía de antes. Con Alta tensión, en Cuatro, fueron 3 años ininterrumpidos. Estaba deseando volver a este género, con programa propio.

-¿Cuatro puede volver a ser su nuevo relanzamiento en las cadenas generalistas o ya sea en Telemadrid o en Aragón TV es usted feliz en las autonómicas?

-La felicidad depende más del proyecto en sí, que de la cadena en la que se emita. Además, hace tiempo que no hago planes de futuro que no dependan únicamente de mí. Lo único que me preocupa es hacer mi trabajo lo mejor posible y esperar que a la gente le guste el resultado. A partir de ahí, lo que haya de venir, cuando tenga venir, ya vendrá.

-¿Sigue soñando con el programa ideal que le gustaría presentar en TV o ese espacio ya lo ha presentado?

-Ahora mismo lo que me apetece es disfrutar del presente, que es muy bonito. Pero respondiendo a su pregunta, yo soy de los que alimenta sus sueños con la ilusión de lo que ha de venir... así que, sigamos soñando.