Cómo vestir nuestra cama desde el ordenador

Sí, como lo oyes, vestir nuestra cama desde el ordenador es posible. Tan solo hay que tener un poco de idea sobre cuál es el estilo que nos gusta y tener claras cuáles son las medidas de nuestra cama. Lo segundo es esencial, pero para lo primero, siempre puedes recurrir a navegar por algún blog de decoración en busca de inspiración e ideas.

Aunque también puedes recurrir a páginas como regalarhogar.com donde, además de encontrar inspiración, a golpe de click llenarás el carrito con todo lo necesario para recibirlo en cuestión de días en tu casa.

Hemos seleccionado esta web porque cuenta con más de 2.000 referencias diferentes para vestir nuestra cama. En ella podemos encontrar todo tipo de colchas, cojines, sábanas, mantas, fundas nórdicas… de todo tipo de colores, fabricantes, tamaños…

¿Por dónde comenzamos?

La primera decisión que hemos de tocar es si queremos falda o no. Esto dependerá en gran medida de si nuestra cama cuenta con una base bonita o no. Si no tiene una base que nos apetezca que se vea lo ideal es elegir una falda que la cubra. En este sentido, podemos seleccionar una de tipo liso o una con vuelos si lo que queremos es dar un look más romántico.

En segundo lugar seleccionaremos las sábanas que nos gustan. Ten en cuenta que será más fácil añadir color en las capas superiores si nos decantamos por unas sábanas lisas.

Elegiremos después un duvet, colcha o edredón. Esto dependerá de la época del año para la que desees realizar la compra. Por ejemplo, si el nuevo look de tu cama lo quieres para este verano, apuesta por una bonita colcha, de colores alegres que combinen con tus nuevas sábanas, o por un color más neutro si has decidido meterle color a la sábana.

Algo que marca la auténtica diferencia entre una cama sencilla y una gran cama de lujo son los cojines. Anímate a cargar tu cama de grandes cojines que combinen con otros más pequeños. Debemos colocar en la pared los más grandes e ir terminando con los de menor tamaño. Podrás jugar con texturas y colores que harán de tu nueva cama un lugar del que no querrás salir.

Una vez tengas clara toda la composición y todos los elementos en el carrito, ya sólo queda finalizar la compra y esperar para vestir tu nueva cama.

¡Rápido y sencillo! Así funcionan las cosas para aquellos que prefieren gastar su tiempo realizando otro tipo de actividades más satisfactorias para ellos.