Las ventas en las librerías de Planeta caen un 25% en Cataluña

El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, ha reconocido este sábado que el conflicto político que se vive en Cataluña ha llevado a un descenso de las ventas de un 25% en las librerías que pertenecen al holding, en las que la afluencia de público ha caído hasta en un 50 %.



Creuheras, que tras participar en la rueda de prensa de presentación del Premio Planeta 2017 ha comentado algunas cifras del principal grupo editorial español, ha señalado que en el resto del Estado también ha habido "un cierto parón" en las ventas, aunque no con la intensidad que en el territorio catalán.



El presidente del Grupo Planeta ha enmarcado este comportamiento en "una crisis del consumo que es generalizada" y en "que está todo el consumo en regresión".



Preguntado por si teme que haya un boicot a la empresa en Cataluña por el traslado de la sede social y fiscal a Madrid, Creuheras ha contestado que espera que no sea así porque "nuestras decisiones son profesionales, son desde el punto de vista empresarial".



"Mi obligación es preservar a nuestros colaboradores y accionistas y el proyecto empresarial, y eso no tiene nada que ver con la política ni con los sentimientos. Son decisiones empresariales y en el mundo del libro más", ha comentado Creuheras, que ha considerado que "un libro se lee por muchas razones, por razones de interés personal y del autor, no del sello".



Debido a esta situación de incertidumbre, que se acentuó en los meses de septiembre y octubre, el presiente de Planeta ha rehusado comentar las expectativas económicas para el presente año, aunque sí ha dicho que "hasta septiembre era un muy buen año, era otro año que superaba al anterior".



En cuanto al ejercicio de 2016, Creuheras ha informado de que el Grupo Planeta facturó 3.220 millones de euros, con un Ebitda de 370 millones, mejor de lo esperado gracias a "una mejor gestión".



José Creuheras ha recordado que recientemente, en el área de formación, el grupo ha abierto dos escuelas de negocios en Rabat (Marruecos) "que tienen muy buenas expectativas", además de un centro de formación profesional y universitaria en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) "que está siendo también un gran éxito".



Pese a ello, ha puntualizado que la formación es una actividad reciente dentro del grupo con un peso en la facturación que se sitúa entre el 4 y el 5 % del total, mientras el negocio editorial supone cerca del 54 % y la actividad audiovisual alcanza un 43 %.