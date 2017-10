Sentencia de opinión positiva de un juzgado de Vizcaya respalda la reclamación total de gastos hipotecarios

El despacho de abogados especializado en derecho hipotecario ADS Abogados ha obtenido una nueva sentencia de gran repercusión en Vizcaya. Así el juzgado de Primera Instancia 11de Bilbao ( el cual es el designado para conocer de las clausulas suelo y gastos hipotecarios en toda Vizcaya ) estima íntegramente la demanda presentada contra Caja Laboral por los especialistas de gastos hipotecarios de ADS Abogados Financieros, dictando sentencia y dando la razón al consumidor en todas sus pretensiones.

La sentencia nº 50217/17, a la que hemos tenido acceso y puede consultar aquí, estima íntegramente la demanda interpuesta por ADS Abogados, declarando nula la cláusula de gastos de formalización del préstamo con garantía hipotecaria, manteniéndose la vigencia del contrato.

El importante fallo en opinión de los especialistas, condena a Caja Laboral a la devolución de las cantidades totales solicitadas, ademas de intereses y costas. Lo cual es una cantidad bastante importante, y que según demuestran sentencias como la obtenida, se ve lo rápido y sencillo que es recuperar un dinero que es de los consumidores.

¿ Como reclamar y tener una experiencia positiva ?

Según señalan desde ADS ABOGADOS, lo importante es buscar una buena estrategia y llevarla paso a paso, el banco suele rechazar requerimiento previo extrajudicial, así, lo normal es terminar demandando a la entidad, a pesar de ello, el juzgado da la razón al consumidor, y hay que recordar que al cliente no le cuesta ningún dinero la reclamación, pues los gastos los abonará el banco a sus abogados.

En la actualidad hay una gran cantidad de demandas sobre estos asuntos, debido al rotundo éxito en toda España, y que con ADS Abogados la reclamación es 100% gratuita, muchos clientes se quedan sorprendidos, pero simplemente es cuestión de comprobar que los honorarios los abona el banco, por ello es tan positiva la experiencia con ADS Abogados.

El fallo del Tribunal Supremo expone que «son nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concentración del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco» Estos gastos de constitución de hipoteca sido abonados por el consumidor en prácticamente todas las hipotecas, encareciendo la compra de un inmueble.

Fuentes judiciales consultadas indican que hay gran cantidad de demandas sobre esta materia, y de hecho han trascendido muchas sentencias dictadas por los juzgados. La norma deja claro que los gastos de constitución de hipoteca corresponden al banco, no al cliente. Los juristas consultados confirman también que pueden presentar demandas no sólo los usuarios de banca titulares de hipotecas aún vivas, sino también muchos otros que ya las tienen canceladas pero que entren en los periodos en los que aún no se consideren prescritos sus derechos para reclamar.

¿Pacto sobre la cláusula suelo ? También es viable reclamar

El Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Bilbao, también , así lo confirma. Este juzgado, es uno de los especializados en litigios sobre la Clausula Suelo, y ha dejado sin efecto, el pacto del año 2014 tras la firma de un acuerdo de renuncia a reclamar en el futuro la cláusula suelo. Por ello, también Caja Laboral ha sido condenada. No valen esos pactos.

El pacto firmado quería terminar para siempre la clausula suelo entre Caja Laboral y su cliente ya que obligaba a renunciar a ejercitar en el futuro cualquier acción de reclamación, así Caja Laboral dejaba de aplicar el suelo y el cliente perdía su dinero cobrado anteriormente, y esto no es valido según el tribunal y Caja Laboral debe de pagar.

Ante abusos como estos en opinión de ADS ABOGADOS se ofrece al afectado por cláusula suelo que pueda recuperar todo su dinero, sin ningún gasto, ofreciendo reclamación 100% gratuita de Cláusula Suelo sin cobrar tampoco ningún porcentaje de lo recuperado por el cliente.