El secreto del maestro cervecero de Heineken

¿Qué secreto se esconde detrás de la cerveza que se bebe en 192 países para que sepa exactamente igual? El mismo sabor en cada lata, en cada botella, en cada grifo, desde Tokio hasta Toronto, desde Pekín hasta Madrid, la respuesta es Willem Van Waesberghe, único maestro cervecero de Heineken. El holandés ha visitado España y se ha traído consigo el mayor secreto de la elaboración de esta cerveza.

Willem no es la primera vez que visita España, ha estado en el país en numerosas ocasiones. Entre ellas, de vacaciones con su familia, además de pasar bastante tiempo viviendo en Teruel dónde realizó sus prácticas de Geología, carrera en la que está licenciado. No obstante, un día decidió que le gustaba más “la cerveza que las piedras”

El geólogo heredó de su padre el oficio de maestro cervecero al que aporta su perfil científico e innovador. Solo él custodia las cepas originales de levadura con las que se elabora la cerveza Heineken desde su origen y que se envían de Holanda a todas las fábricas del mundo, la exclusiva levadura-A.

Esta levadura se mantiene viva desde que fue descubierta hace 130 años por el Dr. Elion, discípulo de Pasteur, en el laboratorio de la primea fábrica de Heineken, en Ámsterdam. Willem explica que la levadura-A, aparte de crear el dióxido de carbono y el alcohol, aporta ese sabor afrutado característico de la cerveza Heineken.

De su cerveza destaca también su color dorado, “un color particular”, una cerveza “muy clara” producto de los 28 días de elaboración que utilizan, casi el doble de la mayoría de cervezas. Su calidad se basa "en el amor por los detalles" y en sus 3 ingredientes 100% naturales: malta, agua y lúpulo, además de la exclusiva levadura-A.

Entre las labores de este maestro cervecero se encuentra la de conservar intacto el sabor original de Heineken y custodiar la nombrada levadura. Para conseguir que todas las cervezas del mundo sepan igual, se envía todos los meses la levadura-A desde los laboratorios a todas las fábricas.

Willem se encarga personalmente de dar el visto bueno a los lotes elaborados en las 165 fábricas de Heineken. “Nos hacen unos envíos regulares de un lote de cervezas de todas las fábricas del mundo a nuestra sede, las degustamos y nos aseguramos de que cumplen con todos los aspectos requeridos”.

No es una labor fácil, pues Heineken tiene presencia en 192 de los 197 países que hay en el mundo. Allí donde no llega es "porque no hay mercado, ni red de distribución o porque las condiciones no son óptimas" explica el maestro cervecero.

Datos sobre Heineken España

España es uno de los cinco mercados más importantes de Europa para Heineken y uno de los 10 productores más importantes de esta cerveza en el mundo. En nuestro país se elaboran cada día 1.800.000 botellas entre las tres fábricas en las que se elabora Heineken (Madrid, Valencia y Sevilla).

En el ejercicio de 2015, la compañía cerró el año en España con una facturación de 1.079 millones de euros, un 4,8% más que en el 2014. Su producción anual fue de 10 millones de hectolitros de cerveza. En cuanto a mercado laboral, Heineken España tiene empleada a más de 2.400 profesionales y en puestos de trabajo indirectos, genera más de 75.000 empleos (suponen el 22% del total de empleos indirectos generados por la cerveza en nuestro país).

Según el informe ‘Cerveceros de España’ de 2015, España es el segundo país de la Unión Europea (solo antecedido por Alemania) donde el sector cervecero genera más empleo. Representa e 1,4% del PIB con 15.5000 millones de euros de valor.