El peso de las franquicias en España.

Son muchas las incógnitas que quedan por delante y nunca se sabe con certeza si todo ese esfuerzo, si todo ese tiempo y ese dinero verán, finalmente, sus frutos. Esto es así en la mayoría de los casos, pero con las franquicias se puede decir que se apuesta sobre seguro porque sólo se lleva a cabo este tipo de modelo de negocio cuando la empresa en sí ya ha cosechado éxitos. Cuando hablamos de franquicias como Mail, Boxes, la opinión de los franquiciados es algo muy a tener en cuenta, tal y como se ve reflejado en su propia web porque es cierto que se adquiere el proyecto o la idea de otro, pero conviene valorar a quien entra a formar parte de esa gran familia porque siempre pueden resultar siendo una suma de valor y un beneficio para todos.

Lo cierto es que este tipo de negocios tiene una gran acogida en el mundo entero y esto se debe a sus importantes ventajas. Sólo en España se calcula que en 2016 el número de franquicias ascendía a 1.232, lo que supone un incremento del 2,7%, en relación al año 2014, de acuerdo a un informe llevado a cabo por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) bajo el título 'La Franquicia en España 2016'

Una de las principales ventajas de apostar por una franquicia frente a otro modelo de negocio es el hecho de que se reduce el riesgo a la hora de invertir porque ya se está invirtiendo en una marca que está asentada en el mercado, por lo tanto tampoco requiere de tener que empezar de cero. Las campañas de marketing apenas serán necesarias (si acaso, para promocionar la nueva franquicia) porque el bien o servicio ya será conocido y demandado.

No hay que olvidar tampoco que, desde la empresa matriz y el resto de subsidiarias, no dejarán de innovar y de buscar nuevas formas para captar a más clientes, con lo que es otra actividad que no habrá que desarrollar cuando se está empezando, pero de la que se sale directamente beneficiado.

En el caso de que se de algún problema, también se puede contar con un equipo que ofrezca soporte ya que ciertas tareas administrativas o el mismo abastecimiento se llevarán a cabo de forma centralizada. En la misma línea, la franquicia se podrá beneficiar de las economías de escala lo que se traduce en ahorro. Al pedir mayores cantidades, el precio por unidad siempre será menor que si se cuenta con una empresa propia que está comenzando y esto supone, a su vez, que se sea más fuerte para hacer frente a la competencia.

Por último, también suele resultar más sencillo el proceso mediante el cual se pide financiación porque la entidad bancaria que esté detrás podrá ver que la inversión que se hace tiene muchas posibilidades de conseguir el éxito, ya que se trata de ser franquicia de una empresa que ya se ha hecho un hueco en el mercado.