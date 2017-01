Los negocios que triunfarán en 2017 por su éxito en 2016.

Algunas tendencias se afianzarán durante el 2017, y otras llegarán con mucha fuerza. Lo que está claro, es que las nuevas tecnologías e Internet marcan el ritmo al que llegan nuevas opciones de negocio que pueden ser interesantes y que veremos triunfar durante el próximo año.

A continuación, vamos a hablar sobre algunos de los negocios que van a triunfar durante 2017 y que no dejarán indiferente a nadie.

Los negocios “fintech”

Las empresas fintech tienen una posición que es cada vez más relevante dentro del mundo empresarial de hoy en día. Fintech es un término que combina las palabras “Finance” y “Technology”, y que hace referencia a todos aquellos negocios de servicios financieros que utilizan las novedades tecnológicas para ofrecer productos y servicios financieros novedosos.

Se trata de servicios financieros que ayudan en la vida cotidiana de las personas gracias a los avances de la tecnología, englobando servicios que van desde la banca digital, los créditos rápidos online, el cambio de divisas a través de Internet, o los pagos online. De esta forma, con la entrada de la tecnología en el sector financiero, ya han llegado miles de startups que ofrecen productos o servicios a través de plataformas tecnológicas de forma rápida y sencilla, que implican alianzas con los bancos tradicionales, y que abren nuevos retos para la industria bancaria.

De esta forma, durante 2017, veremos novedades en este sector, que seguirá teniendo mucha fuerza y continuará creciendo, en relación a cuestiones como las siguientes: banca móvil, big data y modelos predictivos, compliance, crowdfunding, criptomonedas y monedas alternativas, mercado de divisas, gestión automatizada de procesos y digitalización, gestión del riesgo, pagos y transferencias, préstamos P2P, seguros, seguridad y privacidad, servicios de asesoramiento financiero, trading, etc.

Supermercados online

El sector de la alimentación está siendo toda una tendencia que veremos asentarse en Internet en 2017. Los supermercados online no paran de crecer, y los avances de Amazon y su asociación reciente con Día, han hecho revolucionar a todo el sector, de forma que, los diferentes supermercados tradicionales, cada vez más se lanzan al mundo online para ofrecer servicios novedosos.

Veremos cómo llegan supermercados que son exclusivamente online, así como servicios de recogida de la compra en parkings, o el envío de productos frescos a casa en tiempos récord. El tema de los productos frescos es uno de los que más evolucionará durante este año, puesto que es donde los competidores del sector tratan de diferenciarse ofreciendo la mejor opción para la compra y entrega de este tipo de productos.

No solo eso, sino que Amazon ha hecho el camino inverso, y ha aterrizado ya con su supermercado físico, pero revolucionario y centrado en las nuevas tecnologías, por lo que también veremos avances en este sentido.

Tiendas eróticas online

Aquí tenemos un sector que no para de crecer desde que aterrizó en el mundo ecommerce. Una tienda erótica online ofrece una serie de ventajas con los que las tiendas físicas de productos eróticos no cuentan. En este sentido, ofrecen un anonimato que es muy importante para los clientes, que, además, pueden comprar los productos desde la intimidad de su hogar. Este tipo de sitios ecommerce en el que se venden todo tipo de productos innovadores, ofrecen un amplio catálogo, y no paran de llegar artículos innovadores que hacen que el negocio no decaiga.

El hecho de ofrecer diferentes formas de pago, y una exquisita atención al cliente con un asesoramiento personalizado a través de diferentes vías de contacto, así como la discreción con la que trabajan, son algunas de las claves de su éxito. Hay que tener en cuenta, que, muchas veces, ni siquiera el mensajero sabe lo que contiene el paquete que va a entregar a algún cliente, por ejemplo.

Se espera que este sector siga creciendo durante 2017 y sorprenda con nuevos productos y novedades en sus tiendas online.

Negocios de drones

Los drones han tenido mucho protagonismo durante el año 2016, y se asentarán, todavía más, en 2017. Veremos cómo llegan nuevos negocios relacionados con drones, sobre todo para los envíos a domicilio, algo con lo que Amazon ya lleva trabajando desde hace tiempo, pero que todavía no ha despegado del todo.

De esta forma, los drones se están convirtiendo en herramientas que ya son fundamentales en el transporte de mensajería, así como para el control de la flora y la fauna, para el acceso a zonas complicadas de acceder, o para la industria audiovisual, entre otros. No solo eso, sino que también se comienzan a utilizar y avanzan en la entrega de alimentos a domicilio, por lo que pueden experimentar un crecimiento junto con los supermercados online ya comentados.

El mercado de los drones tiene un gran potencial, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer. Durante 2017, veremos cómo avanzan los drones y cómo se les da diferentes usos que pueden llegar a convertirse en nuevos negocios de éxito.

El nuevo año estará plagado de novedades relacionadas con las tecnologías e Internet, y el hacer la vida más sencilla a las personas. Además de todas estas, también seremos testigos del avance en los coches autónomos, y todo tipo de tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas, así como la forma en la que muchos negocios usarán la Inteligencia Artificial para innovar en diferentes sectores. Veremos crecer todas estas tendencias y convertirse en nuevos éxitos de negocio que lograrán asentarse en el futuro.