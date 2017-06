Negocios por internet: cómo potenciar tu proyecto

El denominado como SEO es esencial de cara a cualquier tipo de negocio o proyecto online, y se pone de manifiesto cada vez más con concursos y promociones enfocadas a este sector, como bien puede ser el concurso de Raiola Manda y no el Panda.

ANALIZA UN NICHO DE MERCADO PARA SABER CUÁNTA RENTABILIDAD OBTENDRÁS AL APLICAR SEO

En este caso, se intenta posicionar una palabra clave en específico que se incluye dentro de las propias normas de dicha competición, pero los distintos métodos y herramientas de posicionamiento pueden ser igualmente utilizadas para otro tipo de proyectos, como por ejemplo un e-commerce o tienda online sobre artículos de espía, como es el caso de espiando.es . Cualquier nicho de mercado es bueno siempre y cuando lo analices de forma previa, observes el tráfico de sus palabras clave principales, y en definitiva la rentabilidad que este te pueda ofrecer. Puede parecerte una locura a priori, pero existe una enorme cantidad de público interesados en este tipo de gadgets, por no hablar de aquellos detectives que se dedican a esto de forma profesional y que evidentemente necesitan comprar este tipo de accesorios para su propio material y equipo ordinario.

La finalidad de esta práctica no es otra que obtener ingresos con tu negocio aplicando técnicas y herramientas a nivel informático para superar a la competencia. Puede parecer una práctica sencilla sobre el papel, pero nada más lejos de la realidad: el posicionamiento online es uno de los ámbitos de negocio más difíciles de aprender y sobre todo aplicar, que además está en continuo cambio, motivo por el que también suele ser uno de los mejor pagados.

DISEÑO WEB Y SEO ON PAGE, DOS PILARES.

Para ello se requieren de una serie de factores y servicios previos: como por ejemplo una página web online a través de la cual ofrecer tus productos y/o servicios, así como un servidor donde alojarla, etc.

Al pedir presupuesto para diseño web a una empresa o un programador en particular, debes de asegurarte que este conoce el ámbito del posicionamiento web para el que trabajas, ya que es muy importante adaptar el diseño de tu página y la estructura de la misma al hecho posterior de que va a ser posicionada. Es ahí donde comienza el denominado como SEO On Page, que tanto valora Google actualmente.

Sin embargo, una vez creado y dado por finalizado dicho portal en internet serás tu mismo quien deba de manejarlo y trabajarlo de forma constante hasta que se convierta en lo que realmente buscas a nivel de página web: añadirle contenido e información de calidad, comprarle enlaces en sitios de temática relacionada y con buenas métricas, etc. Todo ello requiere de un seguimiento constante, por lo que deberás mimar y cuidar este proyecto al máximo haciendo las veces ya no solamente de consultor y posicionador SEO, sino también de webmaster, redactor de contenidos y muchas cosas más. Para llevar a cabo todas estas funciones y no encontrarte con ningún problema a nivel de logística lo mejor es que utilices el último sistema operativo de Windows para ello, como es el caso de Windows 10 (puedes encontrar su versión más reciente aquí http://descargarwindows10.com ).

Así, cualesquiera de los útiles y herramientas a implementar en tu website, así como themes, plugins, etcétera no sufrirán ningún problema de implementación y podrás trabajar a sabiendas de que todo aquello que realices se ejecutará al instante y de forma correcta desde el minuto uno.

Al descargar Windows 10 podrás beneficiarte también a nivel usuario de las múltiples ventajas y mejoras que incorpora dicha versión del software, por lo que no solamente se trata de algo beneficioso dentro del ámbito de los negocios online, sino también a nivel personal.