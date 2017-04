Moda: relojes básicos vs smartwatches

Pese a las innovaciones tecnológicas, llevar reloj nunca estará pasado de moda. Es una cuestión de comodidad, de poder consultar la hora más fácilmente en la muñeca que sacando el teléfono del bolsillo. Pero es, sobre todo, un elemento estético: el reloj aporta estilo y distinción, sobre todo en el caso del hombre, porque la mujer puede optar (y suele hacerlo) por otros complementos.

Se suelen aconsejar a los hombres su uso, pero, más que a llevarlo, se insta a llevarlo bien. Elegir bien es cuestión de gustos personales, pero no se denota la misma elegancia con cualquier reloj o cualquier atuendo. De hecho, la ropa que se lleva, el reloj y la ocasión en la que se lucen son concepto estrechamente relacionados, a los que hay que prestar atención si se quiere tener éxito.

Las reglas básicas invitan a no arriesgar: combina el color de la correa con el cinturón y los zapatos y acertarás. Si vas de traje, para un evento de gala, opta por lo clásico: reloj con correa negra y esfera blanca, sin más aditivos. Es mejor dejar las opciones “casual” y deportivas para encuentros más informales o para el ejercicio físico.

¿Y qué hay del smartwatch? Para empezar, hay que pensarse bien la utilidad que se le va dar, y elegir más en función de las necesidades que cubra que del diseño.

Relojes clásicos que nunca pasan de moda

Hay básicos en los que merece la pena invertir. Optar por comprar reloj online es también abrir la puerta a más ofertas y descuentos, a poder comparar precios para obtener la mejor calidad al mejor precio.

Invertir en básicos es buena idea porque sus líneas nunca pasan de moda, porque se adaptan a cualquier atuendo y, además, vienen a sumar. Como existen básicos en prendas, existen también en complementos, especialmente en relojes, pero si se va a optar por algo que dure toda la vida será mejor ignorar las baratijas. Por el uso que se la da y por lo que pueden aportar, invertir en un buen reloj merece la pena.

Los relojes clásicos presentan líneas sencillas y neutras, con colores que huyen de las estridencias. Pasan por caja de acero inoxidable y correas bien en cuero marrón o negro, bien en acero para que se adapte también a ocasiones más informales.

También se podría considerar una inversión la compra de un reloj de lujo que, si sigue líneas clásicas neutras, también se puede lucir en multitud de ocasiones a lo largo de toda una vida, porque su calidad lo hace duradero. Además, será una pieza que luego pueda pasar de generación en generación.

Es evidente que hablamos de miles de euros, una cantidad que no está al alcance de cualquiera. Una marca asequible, que ofrece mucha variedad (también en sus opciones más clásicas) y que tiene buena relación calidad es relojes Casio. La marca también entró en la nueva era con sus relojes inteligentes Casio, entre los que se encuentra el Casio Protrek.

Smartwatches para deportistas y geeks

Aunque se sigue innovando, los relojes inteligentes no han pasado de ofrecer funcionalidades propias del smartphone, y hay quien sigue esperando más de ellos, utilidades exclusivas. Se trata de un elemento especialmente indicado para la monitorización, lo que lo hace útil para el deportista que quiere controlar de forma exhaustiva su actividad: suelen incorporar medidor de pasos (o podómetro), recuento calórico, de distancia, medidor de sueño…

No todos tienen las mismas características, así que hay que elegir bien. Los hay que no tienen pulsómetro o que no llevan GPS incorporado, lo que ligará su uso irremediablemente al de smartphone, hará que este último sea necesario incluso para salir a correr. A la monitorización se une su posibilidad de enviar notificaciones de aplicaciones como Whatsapp, lo que dependerá de la buena sincronización. Algunos permiten incluso contestar llamadas o llevan cámara incorporada.

Al contrario de lo que sucede con los relojes clásicos, que nunca pasan de moda, los smartwatches sí se quedan obsoletos. A medida que van saliendo al mercado nuevos modelos, el smartwatch irá necesitando de actualizaciones, hasta que la obsolescencia programada lo deje inoperativo. Será entonces cuando se podrá seguir luciendo como reloj de pulsera normal, pero nunca con el resultado de un reloj clásico como los descritos más arriba.

En definitiva, por elegancia y estilo es mejor optar por un reloj de toda la vida. Si lo que se quiere es medir la actividad deportiva y acceder a algunas de las prestaciones del smartphone en la muñeca, mejor optar por un reloj inteligente.