Marketing especializado aplicado a distintos tipos de servicios

Potenciar los resultados a nivel empresarial en el mundo online depende única y exclusivamente del empresario así como de la estrategia de marketing que este realice en base a su propio negocio y el sector al que este pertenezca. Aún así, no hay que ser muy experimentado para darse cuenta de los buenos frutos que puede dar la unión de una compañía o servicio enfocado en el ámbito de la salud con una empresa especialista en marketing médico.

Y esta es precisamente a la conclusión que han llegado desde Radiewgen Análisis genéticos en Madrid, quienes desde el inicio de su relación laboral con esta empresa de marketing médico no ha visto más que crecer todas sus estadísticas, ganando tráfico a la vez que ventas, conversiones y sobre todo renombre a nivel comercial dentro del sector de los análisis clínicos y genéticos.

¿Cómo potenciar una campaña de marketing sanitario enfocada en los análisis genéticos?

Una buena segmentación, esencial: Debes de elaborar tu campaña con mucho mimo, y siempre teniendo en cuenta el target de mercado al que ésta va enfocada. Aprovecha la interacción social habitual de las personas con este tipo de temáticas tan comunes, y establece un perfil lo más acertado y efectivo posible para reducir los gastos de inversión y potenciar las ventas y las conversiones del cliente. En este caso, la empresa de análisis genéticos ubicada en Madrid (ciudad donde además deberás de focalizar casi todos los esfuerzos publicitarios).

Las redes sociales y el marketing viral de contenidos: Al ser un tema relacionado con la salud (uno de los más importantes a nivel social) es posible elaborar una campaña de marketing enfocándolo precisamente en la importancia de realizarse uno o dos chequeos anualmente para comprobar el estado de tu salud, si presentas alguna anomalía... y sobre todo incidir en la gravedad de no hacerlo a través de los problemas, enfermedades, etc. Que ésto pueda llegar a causar, tomando cómo no todo tipo de información impactante que pueda llegar a viralizarse a través de las redes sociales, cadenas de mensajes, correos, etc. Perteneciente siempre a casos reales, eso sí.

Trabajando dentro de otros sectores menos comunes

Todos estos factores y muchos más son fácilmente aplicables a otras empresas pertenecientes a otro sector totalmente distinto, como bien puede ser el de la morosidad. Eso sí, siempre bajo una auditoría y un análisis previo mediante el cual poder establecer las pautas y el plan a seguir. No hay que olvidar que, además, y en el supuesto caso de que se contratase a la misma empresa de marketing especializada en el sector sanitario para llevar a cabo la estrategia de este proyecto, la eficacia quizás disminuiría, al menos en un principio y hasta que se encontrase el procedimiento más adecuado como para otorgar la visibilidad que necesita un proyecto especializado en el cobro de deudas a morosos. No cabe duda de que los resultados seguirían siendo positivos, pero la estrategia de marketing utilizada sería mucho más general.

En este caso, quizás lo ideal sería trabajar codo con codo entre la empresa y la agencia de marketing en pos de ofrecer novedades que, junto a la publicidad y posicionamiento ofrecidos consigan captar la atención del cliente por completo, convirtiéndote en un referente. Como por ejemplo mediante la innovación creando el primer fichero de morosos en abierto mediante el cual el público general (tanto empresas como autónomos, etc.) Pueda consultar los nombres e información relevante de futuribles clientes, posibilitando así anticiparse a los impagos. O realizando tu propio procedimiento de reclamación para perseguir a los deudores y hacer que éstos paguen... las posibilidades son muchas, y el éxito de una empresa no depende solamente de una campaña de marketing efectiva, sino también de las creatividades que pongan en marcha de forma interna cada PYME.