Las marcas de zapatillas y botines más famosas del mundo

Cuando alguien habla de zapatillas de deporte, hay dos marcas que siempre aparecen y en los primeros puestos, estas son Adidas y Nike.

Adidas nació en Alemania en los años veinte de la mano de dos hermanos zapateros, uno creativo y otro relaciones públicas que tuvieron el acierto de calzar a los atletas alemanes que participaron en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1932 y así se dieron a conocer para la gran masa. El nombre de la marca es un corta y pega del nombre del zapatero creativo, Adolf, al que llamaban Adi y la primera sílaba de su apellido Dassler.

Años después el otro hermano, Rudolf crearía su propia firma de zapatos de deporte, los también famosos Puma.

Nike, por su parte, nació en los años 50 de la creencia yanqui de un profesor de atletismo y un alumno suyo que querían tener su propia marca para hacer frente a la oferta alemana, los zapatos de deporte se desarrollaron en Japón y la estudiante de diseño que creó su logo, uno de los más acertados del comercio, cobró 35 dólares. El nombre de la firma tiene el nombre de la diosa griega, Niké.

La historia de las cosas cuenta mucho de ellas, el caso es que la disyuntiva de los compradores que no saben si decidirse por unas Nike o unas Adidas, es equiparable a la leyenda que se creó en los sesenta entre los seguidores de los Beatles y los de los Rolling Stone. Zapas Nike o Calzado adidas son sinónimo de calidad, resistencia y diseño, aunque las campañas que han llevado a cabo grupos y ONG´S sobre el trabajo en el tercer mundo, hirió mucho a ambas marcas que vieron mermadas sus ventas. Ante eso no hubo más remedio que crear nuevos diseños y calzar a los mejores deportistas del mundo, buscando materiales y creando métodos para lograr una mayor prestación al hacer cada uno de los deportes. Hoy día se venden zapatillas de running, de fútbol, de tenis y, por supuesto, calzado para todos, no en vano, las zapatillas de deporte están desbancando, incluso en actos de etiqueta al calzado clásico.

Deportivas económicas y de calidad en la red

Para adquirir zapatillas de ambas marcas, esta es la tienda de zapatillas más barata ; Vade Marca, una tienda online en la que se ofrecen los nuevos modelos de ambas marcas a precios muy económicos. La tienda online, consciente de lo económico de sus zapatillas dispone de un teléfono de atención al cliente para que se puedan despejar todo tipos de dudas; en cualquier caso, estamos ante una tienda que vende producto auténtico y no las falsificaciones que deberíamos desechar, ya que en muchos casos, la calidad de los materiales no solo no es buena si no que puede resultar nociva.

A través de Vade Marca o de la páginas web de cada una de las dos marcas estrellas, Nike y Adidas, se puede escoger entre el grandísimo stock de diseños que ambas presentan cada temporada. Tan amplio es que hasta es difícil poder coincidir con alguien con las mismas zapatillas, y es que este gran surtido da idea de la implicación de las dos marcas en ofrecer diseños exclusivos a sus clientes, y por si fuera poco, también dan la posibilidad de que el cliente pueda crear el diseño sus propias deportivas, escogiendo colores y suelas.

La diosa griega y los trabajadores alemanas siguen calzando a millones de personas en todo el mundo y llevando a la divertida disyuntiva a adolescentes y adultos que pueden defender una u otra como si de defender un equipo de fútbol se tratara.