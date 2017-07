Las investigaciones más comunes a las que se enfrentan los detectives

Aunque pudieras pensar que las historias de detectives sólo se desarrollan en las películas o en Estados Unidos, debes saber que nuestro país cuenta con un servicio de detectives muy eficaz; y que es más común solicitarlo de lo que imaginas. Resulta que estas empresas reciben día tras día peticiones de investigación muy comunes en nuestro país y cuyos demandantes necesitan para quedarse tranquilos o solucionar problemas que podrían ser de ámbito legal.

Es recomendable siempre contratar a empresas de detectives antes que a detectives que trabajan particularmente, pues éstas están sujetas a términos legales que te protegerán de cualquier contratiempo y te asegurarán el no ser víctima de ninguna estafa. Venimos a hablarte de los casos de investigación más comunes a las que se enfrentan los detectives hoy en día en España.

Solución empresarial para la competencia desleal

Resulta que es muy común que empresas españolas soliciten los servicios de estos negocios para solucionar problemas de competencia desleal. Este tipo de servicio consiste en juntar pruebas que muestren en qué medida empresas que forman parte de la competencia han estado llevando a cabo estrategias comerciales poco fiables y engañosas; que han hablado mal de tu empresa; o que han usado el nombre de tu marca para fines fraudulentos. Has de saber que estas tres prácticas están penadas por la ley, algo que muy pocas empresas saben; y grandes marcas internacionales han tenido problemas con la ley por haber sido pilladas llevando a cabo estas prácticas. Si la competencia está haciendo una de esas tres prácticas y te sientes atacado; no dudes en optar por lo más sencillo: un detective, ya que se encargará de juntar las pruebas que haga que le caiga una buena multa a esa empresa. Los detectives privados en Madrid están acostumbrados a ello.

Localizar a una persona en concreto

Por otro lado, otra de las investigaciones más comunes llevadas a cabo por los detectives en España es la de localizar a gente. En este caso hay dos corrientes que sobresalen: de un lado están los que piden este servicio para encontrar a parientes perdidos o desconocidos, padres biológicos o familiares desaparecidos; y de otro lado tenemos a los que solicitan dichos servicios para localizar a estafadores que les han tomado el pelo. Éste último punto es uno de los más interesantes, pues ahí vemos cómo los detectives logran resolver casos enrevesados de estafas, incluso si son digitales. Efectivamente, es posible encontrar la localización de cualquier tipo de estafador si se contacta al servicio de detectives adecuado. Las investigaciones privadas en Barcelona logran encontrar cada día a estafadores y vividores de una forma eficaz y rápida.

Investigación de infidelidades

Llegamos a una de las investigaciones más interesantes y quizá la más solicitada por los españoles: la investigación de infidelidades. Los celos pueden llevarnos a hacer de todo para poder saber si nuestra pareja nos está siendo infiel o no. La gente opta por este tipo de servicio porque es la forma más rápida, eficiente, fiable y discreta de saberlo. Los detectives son 100% discretos y logran reunir toda la información necesaria para que puedas salir de dudas y saber si tu pareja te es infiel o no. Lo bueno es que en estos casos, la pareja nunca sabrá nada; por lo que, en caso de estar equivocado, no podrá saberlo nunca. Por otro lado, en el caso de estar en lo cierto, es la mejor manera de llevar un divorcio fructuoso para uno mismo, pues el hecho de tener pruebas contra la pareja será suficiente como para salir ganando legalmente en un divorcio: véase la custodia de los niños, indemnizaciones mensuales o llevarse los bienes materiales.

Investigar bajas fingidas fraudulentas

Para acabar, la investigación de bajas fingidas es el mejor método para una empresa de saber si está siendo víctima de un fraude por parte de su trabajador. Es sabido que ciertas personas le muerden la mano a quien les da de comer y alargan una baja o la fingen para cobrar sin tener que trabajar, y diversas instituciones que asesoran no ayudan, pues muchas veces la idea sale de ellas. Ello conlleva grandes pérdidas para una empresa, lo que ha hecho que muchas empresas españolas contraten a detectives para cerciorarse de que sus trabajadores no están haciendo un uso fraudulento de los servicios de la Seguridad Social o de la Mutua. Algunas de ellas acuden a este servicio en cuanto se produce una baja, haya sospecha o no.

Como ves, los servicios de investigación y detectives privados están omnipresentes en nuestra sociedad, y muchas son las personas que deciden solucionar sus dudas o problemas gracias a ello, pues es la forma más eficaz de hacerlo.