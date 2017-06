Internet y las empresas de servicios

Los profesionales del hogar son algo tan antiguo como la primera avería que haya existido en una casa en la historia de la humanidad. Una demanda requiere una oferta, y la necesidad de reparar cualquier aspecto del hogar desembocó, en su momento, en el nacimiento de todo un ejército de especialistas en reparaciones domésticas. Cerrajeros, fontaneros, electricistas, instaladores y muchos más expertos llevan años y años ofreciendo sus servicios a los clientes y, ahora, han comenzado a ofertarse de una forma distinta, pero muy beneficiosa para nosotros.

Seguro que ya conoces más de una Empresa de servicios 24h. Son negocios que cuentan con una amplia gama de estos profesionales, con la ventaja de estar reunidos en un único sitio y de tener una disponibilidad total. Da igual que llames a las 5 de la madrugada de un domingo navideño, al otro lado del teléfono habrá un experto asesorándote y, en caso de necesitarlo, presentándose en tu casa para arreglar ese problema que te trae de cabeza (hablamos de averías, claro).

Normalmente, cada ciudad tiene alguna, aunque localizarla pueda ser complicado ya sea por falta de publicidad, de confianza, o de contactos que te faciliten sus datos. Sin embargo, gracias a internet, este inconveniente es algo que ha quedado completamente eliminado. Ahora, solo tienes que coger tu ordenador, o incluso tu teléfono móvil o tablet, conectarte a la red de redes y buscar una de estas empresas, o el profesional que necesitas, en la zona en la que vivas. Te adelantamos que no te va a costar encontrarlo y, encima, con tantas o las mismas facilidades que uno tradicional.

Supongamos que vives en Zaragoza, te has ido a tomar algo con algunas amistades y, al volver a casa, te has quedado completamente a cuadros porque te has dejado las llaves dentro, y puestas. Pues fácil. Coges tu móvil, abres el buscador y escribes Cerrajeros Zaragoza capital. En cuestión de segundos verás en pantalla una extensa lista de resultados con diferentes expertos en la materia ofreciéndote todo tipo de servicios y con la garantía de estar en tu casa en menos de media hora. Para casos urgentes, está claro que es toda una comodidad esto de la red de redes.

Hablamos de los cerrajeros, pero todos los demás profesionales del hogar también han encontrado su sitio en páginas web que pueblan este mundillo digital. Da lo mismo buscar a un electricista disponible que a fontaneros 24 horas Zaragoza. Los vas a encontrar y, para colmo, con precios bastante competitivos.

Todos los ámbitos de lo doméstico han sabido hacerse sitio en internet, y no es para menos. La facilidad que descubres al ver cómo puedes encontrar un servicio técnico aire acondicionado Zaragoza, citando un ejemplo muy concreto, con tan solo introducir unos términos en una barra de búsquedas; es un filón que un profesional no debe desaprovechar. La inmediatez, la comodidad y la variedad es algo que estos expertos han sabido poner de su parte explotando las posibilidades de lo digital. Y esto ha servido para que lo tengamos muy fácil para solucionar cualquier problema o avería que nos surja.

Por supuesto, son muchos más los sectores que han encontrado un buen cobijo en las tres uves dobles. Desde tiendas online hasta servicios de mensajería o de información inundan la red de redes. Nuestros dispositivos, sumados a una conexión a internet, se han convertido en nuestra mayor herramienta en el día a día, y era inevitable que los negocios también quisieran contar con presencia en esa faceta de nuestra vida cotidiana. Sí, es cierto que los establecimientos y la publicidad tradicionales siguen funcionando, pero adaptarse a esta nueva ventana es un paso obligatorio para seguir estando presente.

Las empresas de servicios sirven como buen ejemplo para ilustrar lo que supone esta adaptación a internet, tanto desde la perspectiva del trabajador como desde la del cliente. A los primeros les facilita una mayor visibilidad, pero también les exige más atención, mantenimiento de las webs y el competir con muchos más profesionales. A los segundos les da la comodidad de contar con una amalgama de servicios en su bolsillo, con una inmediatez impensable hace años y a precios también impensables.

Mirando al pasado, el salto que se ha dado a todos los niveles gracias a la tecnología ha sido demencial. ¿Qué será lo próximo?, ¿cómo tendrán que reinventarse los profesionales para seguir estando disponibles y captar nuestra atención?, ¿qué tendremos que aprender para seguir encontrándolos? Pase lo que pase, los usuarios lo tendremos cada vez más fácil, y los expertos puede que cada vez más difícil. A mayor facilidad de difusión, mayor competencia.