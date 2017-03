Implantar pelo nunca había sido tan fácil

Si eres ya un conocido, o alguien relacionado de alguna forma con el medio de la medicina y cirugía que incluye el recientemente ampliado y potenciado ámbito de los trasplantes capilares, sabrás que actualmente existe una tendencia a viajar a Turquía para realizar este tipo de acciones, ya que al parecer es allí donde se reúnen los mejores especialistas del medio, así como los precios de mercado más baratos en relación calidad/precio.

Sin embargo, esta moda no es más que una farsa, ideada en forma de marketing y en base al desconocimiento general de las personas que buscan recuperar el cabello perdido, o evitar que éste se siga cayendo: ya que realmente, ni los precios son tan económicos como a priori quieren hacer creer a la gente, y las técnicas utilizadas a la hora de realizar el trasplante capilar, también son empleadas en nuestro territorio nacional, pudiendo encontrarlas en centros especializados como por ejemplo una clínica experta en trasplantes capilares situadas en Valencia, por lo que realmente estarías realizando un viaje en valde, que podrías ahorrarte si buscas una clínica experta en el medio, con precios competitivos y médicos especializados en las técnicas más novedosas de implantes capilares.

¿Dónde buscar este tipo de clínicas?

Es mucho más sencillo de lo que parece, y gracias a internet, podrás acceder a todo tipo de información, e inclusive opiniones sobre los distintos centros habituales de estas características a lo largo y ancho de todo el territorio español que te permitirá saber de antemano la veracidad del sitio en cuestión, así como de los profesionales que trabajan en él. El trasplante capilar en Valencia, Madrid o Barcelona se postula como las mejores opciones a la hora de escoger el lugar adecuado de cara a una operación capilar de esta índole, ya que son las ciudades españolas principales, y por ende donde se sitúan los mejores especialistas del sector. Al menos, éstos son los profesionales más famosos, ante los cuáles inclusive eminencias del fútbol, actores o estrellas del cine deciden someterse cuando requieren una operación de este estilo.

Pese a que tu localidad de origen no sea ninguna de las ciudades mencionadas, y de hecho, esté a bastantes kilómetros de distancia de éstas, el viaje será mucho más corto y seguro que un billete de avión a Turquía, ¿No lo crees? Por no hablar de las limitaciones que podrían surgir con respecto al idioma, con el consiguiente resultado final que no cumpla las expectativas.

Técnicas de implante capilar más efectivas en la actualidad

FUE: Esta técnica permite la extracción de los folículos capilares directamente de la zona donante, uno a uno y de forma segura, dejando tan sólo una leve herida superficial, que se curará con el tiempo y de forma natural, por lo que no dejará rastro alguno de sutura, o cicatriz que pueda evidenciar ante los ojos más perceptivos la posibilidad de que te hayas sometido a una operación de implante capilar. Tras la extracción (sensiblemente duradera en el tiempo debido a la técnica tan depurada requerida, y a la extracción individual de cada pelo) se procede a insertarlos en la zona afectada, según el diseño previo acordado con el paciente.

STRIP: Este método a la hora de realizar un implante capilar, es cada vez menos demandado por la sociedad debido a su técnica invasiva, la cual consiste en la extracción de toda una tira de cabello, de la zona donante (normalmente la nuca), la cual deja signos evidentes de que se ha realizado esta operación, debido a que la herida debe de suturarse, y queda una cicatriz perceptible a la vista en dicha zona. Además,el impacto en la zona donante puede ser también demasiado agresivo para ciertas personas, por lo que y frente a técnicas como el FUE o NON SHAVEN FUE, que no dejan marca ni secuelas, está perdiendo cada vez más mercado, aunque sigue siendo una técnica muy eficiente.