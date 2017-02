Hostelería: 2017 o el año de los restaurantes en pequeños hoteles de ciudad.

El 2017 va a ser un año de buenos números para el sector. No obstante, no será un crecimiento generalizado y estos números verdes tendrán relación directa con las buenas decisiones de los propietarios de estos negocios. Es por eso que si no se quiere formar parte de las estadísticas negativas al cabo de un año, conviene arremangarse y ponerse a trabajar en una estrategia viable y atractiva para los consumidores.

Precisamente, serán los consumidores los que marquen las pautas que deban cumplir los hoteles de calidad. Una de las exigencias más sonadas para los pequeños hoteles es la apertura de un servicio de restaurante. Para ello, servicios como la venta de maquinaria hosteleria serán necesarios.

El crecimiento obliga a ser más competitivos

La competitividad es amiga del desarrollo. El crecimiento del sector de la hostelería para el 2017 se estima en un poco más de 4.75%, aunque según el comentario propio de los analistas y consultores del mercado, conviene ser precavidos y mantenerse alertas ante las exigencias de los clientes, ya que el país no se encuentra en su mejor momento económico y cada decisión cuesta mucho dinero para las empresas del ramo.

Lo que se podrá asegurar, es que será un año marcado por la competitividad y la innovación. No se descarta la llegada de nuevos competidores, lo que aumentará la motivación para los pequeños hoteles que se planteen ser los líderes en su mercado objetivo.

Los pequeños hoteles deben plantearse ofrecer servicios completísimos

Uno de los primeros deberes de los hoteles, en caso de no tenerlas, es contar con cocinas particulares. De ser posible, ofrecer menús diversos y estrictamente locales, que atraigan al turista promedio que no quiere probar platillos internacionales, sino más bien curtirse de la gastronomía local.

Otro servicio será el de la conectividad. Para nadie es un secreto que el trabajo a distancia es uno de los métodos que ha demostrado más eficiencia, sobre todo en autónomos. Ofrecer buenas conexiones y espacios dentro de la habitación para trabajar con comodidad podría aumentar la afluencia de huéspedes. La inversión necesaria se compensaría y retornaría con múltiplos en un mismo año, si se hacen las cosas bien.

Gestiones eficientes y con proyección de futuro

La innovación no es un aspecto rigurosamente monetario. La innovación en los procesos de gestión, aumentando la visualización del futuro, será uno de los requisitos de los que funjan como gerentes o directores de estos establecimientos.

La automatización de procesos, el aumento de la productividad,… Cada detalle contará y sumará, a sabiendas de que posiblemente, y contra todo pronóstico, será el año de la hostelería en España.

Identificación de nichos no cubiertos: el futuro de los pequeños hoteles

Cada negocio tiene un mercado objetivo y un cliente ideal. Por tanto, no pueden complacer a todo mundo por igual. Esa es la principal ventaja de los hoteles pequeños frente a las grandes cadenas, que en su mayoría compiten entre ellas por un cliente ideal bastante parecido: ejecutivo, mayor de 45 años, entre otras características.

Entre tanto, los hoteles pequeños que se enfrasquen en complacer otro tipo de clientes, como pueden ser estudiantes, turistas, profesionales autónomos, lograrán tener un crecimiento incluso mayor al promedio general del sector de la hostelería. Hacerlo es una cuestión de decisiones, más que de dificultades.