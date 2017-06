Las gestiones y las finanzas, mejor si son online.

El mundo online lleva ampliando su presencia en todos los ámbitos de manera exponencial desde hace años, pero no ha sido hasta los tiempos más recientes cuando esta hegemonía se ha dejado percibir en la sociedad de manera clara. Tanto es así, que no hay prácticamente ningún ámbito que no se haya visto afectado en mayor o menor medida por la llegada de Internet y sus nuevos procesos a la hora e llevar a cabo todo tipo de actividades