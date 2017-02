Las franquicias: un modelo de negocio a tener en cuenta

Lanzarse a la idea de emprender por cuenta propia es algo que resulta muy atractivo porque supone no tener que rendir cuentas a nadie, pero también que lleva consigo unos riesgos y unas exigencias que, tal vez, de primera instancia no se tienen tan en cuenta. Una alternativa, a medio camino entre estas dos posibilidades es la de optar por montar una franquicia de un negocio que ya está teniendo éxito. Por ejemplo, se encuentran en Internet muy buenas opiniones de Mail, Boxes Etc. una empresa representativa de este modelo de negocio. Pero, ¿qué ventajas tiene optar por esta opción?

Para empezar no se parte desde cero, aunque la creación de la franquicia vaya a ser nueva. Lo cierto es que se apuesta por una empresa que ya ha conseguido ser rentable, que ya es conocida, que ha conseguido captar clientes y fidelizarlos... En definitiva, que ya ha hecho, sino toda, una gran parte de lo que resulta más complicado en los inicios: establecerse, darse a conocer y mantenerse.

También hay que tener en cuenta la inversión. No es que con una franquicia no haya que invertir, en realidad, se puede esperar una inversión similar (aunque todo dependerá del tipo de franquicia) que el que se haría en el caso de crear una empresa nueva. Eso sí, la diferencia clave es que se ahorra dinero en la parte de darse a conocer porque la marca ya es conocida y se la identifica con ese bien o servicio. Y, por otro lado, se puede contar con un apoyo en marketing y en cuestiones logísticas (porque será algo que vaya acorde en todas las franquicias) muy a tener en cuenta.

Al hilo de lo comentado anteriormente, se puede presuponer el contar con un buen soporte informático desde el minuto uno porque todos los datos suelen estar centralizados y, cuando surge algún tipo de problema, estos se resuelven más rápido y más fácil por la experiencia previa. Como ya hay una empresa matriz y puede que otras franquicias, su tiempo de trabajo en el mercado les ha llevado a conocer muy bien a su target y a saber cómo llegar hasta él, pudiendo contar con una buena acogida del negocio, en función de este parámetro.

Es importante resaltar que cuando se acude a una entidad bancaria para solicitar un préstamo que esté destinado a montar un negocio, pueden ser mucho más reticentes cuando no cuentan con unos números claros que avalen que esa inversión va a dar sus frutos. En el caso de una franquicia, los bancos suelen verla como una opción más solvente por lo que esta tarea se simplifica.

Por último, pero no menos importante, se consiguen precios mucho más económicos para todos los pedidos que pueda requerir la empresa y el motivo es lógico: como se pide todo a una mayor escala, los proveedores hacen ofertas especiales y esto se traduce en ahorro. Con ese dinero que se ahorra se puede invertir.

Eso sí, aunque las franquicias sean una gran opción, no quita para que el trabajo y el esfuerzo tengan que ir de la mano, no sólo para que los comienzos sean positivos sino para que se mantengan esos beneficios a lo largo del tiempo.