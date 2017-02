Ferretería on line vs ferretería tradicional.

Si por el momento aún no estamos ante uno de los sectores con mayor penetración en internet, la ferretería on line está ganando terreno de forma considerable frente a la tradicional y física que podemos encontrar en nuestro barrio y todo ello precedido, como sucede en otro tipo de comercios electrónicos, por las ventajas de las que disponen la gran red de redes.

Para que te hagas una idea de ello, te citamos algunas de las que más influyen a la hora de decantarnos por el comercio electrónico frente al físico que nos viene acompañando toda la vida.

Mejores precios: por lo general, aunque no es una norma, nos encontramos con precios más baratos en una ferretería on line. El motivo principal es que no necesitan de tanto personal, lo que supone un gran ahorro, ni un local comercial abierto al público con su posterior decoración. Un simple trastero es el habitáculo donde guardan la mercancía gran cantidad de propietarios de ecommerces y su costo de alquiler es mínimo.

Todo este ahorro que por lo general influye en el precio del producto final, haciendo que el consumidor se encuentre en los negocios de internet con mejores precios que en el establecimiento físico.

Mayor comodidad: imagina el mal trago de coger tu coche, recorrer un par de kilómetros a la ferretería más cercana del lugar donde te encuentras trabajando y al llegar te encuentras que no disponen en stock en ese momento del recambio o pieza necesitada.

Además del riesgo que supone coger el coche más el gasto que conlleva, sólo el tiempo perdido perdido aumentará la cifra, ya que podrías estar dedicándolo a realizar otras faenas más productivas.

Comprando en una tienda online, sabes en todo momento si disponen del producto solicitado, cuánto tiempo tardará y lo recibirás incluso sin moverte de tu casa u oficina de trabajo.

Diferentes métodos de pago: por si fuera poco, nos encontramos con la facilidad de pagar por transferencia o incluso con métodos alternativos como Paypal, imposibles de encontrar en ferreterías de barrio.

Esto hace que sobre todo personas que puedan disponer de dinero en su cuenta paypal pero no en la tarjeta, se vean animados a realizar la compra a través del ordenador, tablet o teléfono móvil.

Abierto todo el año las 24 horas: y si todas las ventajas mencionadas te parecen pocas, por lo general, el horario comercial de una ferretería no es superior de 8 a 10 horas, sin ser grandes almacenes que pueden llegar a las 12.

El caso es que internet nunca cierra y si por motivos laborales nunca te encuentras la ferretería abierta, sabes que en la on line, siempre lo estará.

Por todos estos motivos, no es de extrañar que cada vez sean más las personas, tanto las que actúan a nivel particular en su casa como a nivel empresarial para realizar diferentes trabajos a domicilio, utilicen internet para realizar compras de productos típicos de ferreterías.