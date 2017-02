Explotación Web: 10 características de excelencia que toda agencia SEO debe tener.

Diez son las características de excelencia por las que destaca. Todas se presentan a continuación

Lo esencial: conocimiento del SEO

El posicionamiento SEO es a una agencia lo que una sartén es a un chef. Por eso, para ser una buena y recomendada agencia de SEO a nivel nacional no es necesario tener conocimientos, sino tener la experiencia y la capacidad de ingenio para estar antes que los demás en las innovaciones. Un esfuerzo que han sabido agradecer sus clientes, que gozan con el respaldo de ser los primeros en su nicho de mercado.

Análisis sobre los competidores de sus clientes

Algo que piden los clientes de las agencias de posicionamiento en buscadores es tener la seguridad de que los competidores no lo están haciendo mejor que ellos. Para lograrlo, Explotación Web ha incorporado a su plantilla profesionales que se encargan de vigilar cada movimiento de los competidores de sus clientes. Los clientes deben sentir que en la batalla diaria de las SERPs, no están solos. Que la agencia está con ellos.

Creación de páginas web orientadas al posicionamiento

La creacion de paginas web anteriormente se consideraba un aspecto meramente ornamental en una página. El diseño y la programación formaban parte de un arte, más que de una técnica.

Pero los tiempos han cambiado, y la creación de webs hoy en día se basa en posicionar desde el diseño, desde la limpieza de los códigos hasta la rapidez de carga de los elementos. Lograr esto es difícil, y unificarlo en el mismo trabajo de una agencia SEO está sólo al alcance de los ilustres.

Ofrecer servicios de consultoría

Tanto consultoría de SEO como de marketing digital. Hay clientes que prefieren aprender a hacerlo ellos mismos, y están en todo el derecho. Por eso, una agencia que sepa disponer del tiempo y los conocimientos para enseñar a los clientes a gestionar sus proyectos es un acto de profesionalismo al que muy pocos tienen acceso. El cliente debe tener el control, y la agencia lo educa para ello.

Dar al cliente un valor añadido gratuito

Tanto si es cliente regular como si llega por primera vez a la página, la agencia le ofrece un informe SEO totalmente gratis. Es decir: el usuario conocerá todos los detalles que aventajan o dejan mal parada a su web frente a los competidores, y le da sugerencias sobre cómo poder mejorar cada punto crítico.

El valor añadido gratuito es algo que valoran los clientes, y que puede decantar por sí solo la balanza.

Redactar contenidos de primer nivel

Una de las formas más seguras y duraderas de hacer un buen posicionamiento en buscadores es mediante los contenidos de calidad. No obstante, crearlos no es una tarea sencilla, por lo que la contratación de profesionales de contenidos digitales es siempre un ítem fijo en la lista. Contar con estos sin tener que cambiar de agencia, es una bendición.

Equipo de analistas de datos y métricas

En Explotación Web tienen muy claro el concepto de que lo que no se mide, no se mejora. Por eso, desde el primer momento en el que un cliente comienza a confiar en ellos para sus campañas de SEO y de marketing digital, comienza también a gozar de un sinfín de estadísticas y datos que desde el equipo de la agencia se van midiendo, con un único objetivo: hacer mejor cada día la web de sus clientes.

La métrica y la interpretación de datos forman parte del futuro del SEO.

Gestión y campañas de redes sociales

El futuro del posicionamiento también está apuntando con fuerza a las redes sociales, donde el contenido deja de ser información para convertirse en interacción. Este formato que permite un feedback instantáneo y da paso a una audiencia mil veces mayor, será el campo de batalla de las agencias SEO y de sus clientes. Una agencia que esté adelantada a su tiempo en el uso y la gestión del marketing en redes sociales tiene una ventaja invaluable.

Cursos, asesoría y formación para clientes

Los clientes actuales y del futuro cercano en el SEO serán clientes muy particulares. No tendrán fidelidad a una única marca, no tendrán escatimo para cambiarse de agencia en agencia, pero sobre todo, no soportarán pagar mes a mes por un servicio que poco a poco pueden ir aprendiendo.

Que una agencia de SEO se dedique a formar profesionales y a clientes en su área de actividad, es una de las novedades que más puntos positivos suma al medidor de excelencia. Explotación Web lo hace, y sus clientes le han recibido con muy buenos comentarios.

Tener un blog: fundamental para la excelencia

Los clientes y los nuevos usuarios quieren saber quiénes son, qué hacen, cuáles son sus experiencias y cómo es trabajar en el ramo. Las agencias de SEO deben pasar de ser entes callados y misteriosos para convertirse en el centro de comunidades donde la enseñanza y el compartir de actualidad formen parte de la rutina diaria.

Pocas agencias de SEO tienen un blog. Sin embargo, su implementación debe ser inmediata para la excelencia. La comunicación forma parte de la confianza.