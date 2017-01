Evita llamadas a 902 con la mayor guía gratuita de teléfonos de atención al cliente.

A todos nos ha pasado. Tenemos un problema con una empresa y cuando vamos a llamar a su servicio de atención al cliente, nos encontramos que dispone de un número de teléfono que empieza por 902, desde el cual nos va a cobrar nuestra teleoperadora un plus a nuestra cuota fija, desde el primer segundo hasta el último que dure la llamada.

El caso es que en la era de la información, encontrar alternativas a estas llamadas de tarificación especial es muy sencillo, prueba de ello es la guía telefónica Telefonodirecto.es desde donde puedes conocer miles de números gratuitos alternativos a los tan temidos 902.

¿Que no se te ve la televisión y necesitas llamar a canalplus atención al cliente? No te preocupes, disponen de números gratis aunque los mismos en un principio no sean visibles para clientes. Podrás llamar igual a estos teléfonos de las oficinas e igualmente resolverán tus dudas o problemas.

Este simple gesto de visitar este directorio telefónico antes de realizar cualquier llamada a una empresa que disponga de un número de tarificación adicional, puede ayudar a ahorrarte cientos de euros al año en tu factura y con los tiempos que corren, seguro que lo agradeces.

Lo mejor de todo es que desde Telefonodirecto.es no solo puedes encontrar de manera sencilla teléfonos totalmente gratuitos del ámbito privado, como empresas de telefonía y servicios básicos como luz o agua, sino que también encontrarás números públicos e incluso de diferentes centralitas que pueda tener la administración.Cuanto vale una llamada a un teléfono 902

Para que te hagas una idea clara y real del ahorro que supone no tener que llamar a líneas de atención al cliente de empresas 902 y hacerlo a un teléfono local o provincial, así sale de caro llamar a este tipo de números:

- Establecimiento de llamada: solo por marcar el teléfono y que alguien lo coja al otro lado, aunque sea un contestador que nos diga que la empresa está cerrada en ese horario, ya tendremos que pagar lo que se conoce como establecimiento de llamada. Un fijo cuyo precio oscila desde los siete a los catorce céntimos dependiendo del operador.

- Duración de la llamada: dependiendo de la compañía, también llevará un coste asociado por minuto, por lo que al establecimiento se ha de sumar una cuota por el tiempo de la llamada que suele rondar desde los cincuenta céntimos desde teléfono fijo hasta incluso dos euros y medio desde teléfono móvil.

Teniendo en cuenta estos costes y dependiendo del tiempo que tarden en atenderte, una simple llamada por un problema en internet o corte de luz, puede salirte más caro que el asunto a resolver en cuestión.

Por todos estos motivos, no es de extrañar que cada vez más personas utilicen el directorio de Telefonodirecto.es para poner fin al pago de llamadas de tarificación adicional que tanto aumentan nuestra factura telefónica ya de por si cara en comparación con los precios de nuestros vecinos europeos.