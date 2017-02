Por qué una estrategia de social media es clave para los negocios.

A las empresas ya no les basta solamente con utilizar los medios offline para sus acciones de marketing, ya que casi todas cuentan con presencia en Internet, y, cada vez más, los usuarios los buscan a través de este medio, sobre todo en las plataformas de social media. Por eso, hemos hablado con los expertos de la agencia Suma y Sube, y nos han explicado cómo contar con una estrategia de social media es muy importante para todos los negocios.

Lo primero que nos dejan claro, es que al hablar de social media no estamos hablando solamente de las redes sociales, sino a todo lo que implica la comunicación a través de Internet. De esta forma, también nos referimos a las aplicaciones de mensajería instantánea, como Facebook Messenger, Whatsapp, etc. Por eso, todos los negocios o empresas que quieren integrar los social media como parte de su estrategia de marketing, deben de tratar de adaptar todas las publicaciones a cada plataforma de la manera adecuada, ya que, de no ser así, no lograrán beneficios.

Entre las principales ventajas de utilizar las redes sociales, es que la marca aumenta su exposición y alcance de forma considerable, llegando a usuarios a los que, de otra forma, no llegaría. No solo eso, sino que también aumenta el tráfico a su página web y ayuda en el posicionamiento SEO de la marca.

Por otra parte, al contar con una estrategia de social media como parte del marketing de una empresa, también se logra incrementar la fidelidad de los consumidores, aumentan los insights, crecen las oportunidades de negocio, y crecen también las ventas.

Es importante saber que no es tan fácil tener éxito en las redes sociales, puesto que es necesario publicar de forma continuada, enfocarte en grupos concretos, interactuar con los seguidores respondiendo a sus dudas o preguntas y aceptando las críticas negativas, entre otras cosas.